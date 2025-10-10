MOPC adjudicó la operación de los buses eléctricos

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), a través del Viceministerio de Transporte, adjudicó al Consorcio Arapoti, conformado por las empresas Ñanduti S.A. y Automotores Guaraní S.R.L., la operación de 30 buses eléctricos que conectarán los tramos Asunción–San Lorenzo y Asunción–Luque, recorriendo ejes estratégicos del área metropolitana.

La adjudicación se realizó tras un proceso de licitación pública internacional, con evaluaciones técnicas y económicas que buscan garantizar la transparencia y el cumplimiento normativo. De este modo, el Consorcio Arapoti asumirá, conforme a la resolución Nº 87/2025, la operación de los buses eléctricos del Estado y la gestión de la infraestructura de apoyo necesaria, marcando un paso clave hacia un sistema de transporte más moderno y sostenible.

El siguiente paso consiste en firmar el contrato de explotación del servicio y operación de los buses con la empresa adjudicada, dando inicio a la etapa preoperativa. En esta fase, el consorcio asume la elaboración de la programación operativa final, la contratación de choferes y las adecuaciones técnicas y administrativas necesarias para la puesta en marcha del servicio.

Recorridos y líneas troncales de las tres líneas

Línea E1: Unirá San Lorenzo (ex predio de Talleres del MOPC) y Asunción (ex Puerto de Asunción - Oficinas de Gobierno), recorriendo el corredor de la ruta PY02, Mariscal Estigarribia - Avda. Eusebio Ayala.

Línea E2: Circulará por la ruta D027 - Avda. Mariscal López con cabeceras también en San Lorenzo y Asunción.

Línea E3: Conectará Asunción (ex Puerto de Asunción - Oficinas de Gobierno) y Luque (Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi), circulando por la ruta D025 - Avda. Aviadores del Chaco - Avda. Mariscal López.

MOPC no dio a conocer el canon que ofertó la empresa adjudicada

El oferente interesado debía ofertar un canon al MOPC, cuyo monto debía ser una de las principales variables de adjudicación. Este canon incluye una retribución al Estado por operar los buses y la infraestructura estatal, que comprende cargadores, estaciones de carga e instalaciones ubicadas en inmuebles cedidos a la concesionaria.

Sin embargo, el MOPC no dio a conocer esta información, pese a que pondrá a disposición del concesionario un número determinado de inmuebles que deberán ser usados de manera obligatoria y exclusiva para la operación. Asimismo, permite el uso de otros inmuebles privados bajo responsabilidad y costo del concesionario, si es necesario para optimizar el servicio.

Características de los buses eléctricos

Las unidades están equipadas con aire acondicionado, rampa de acceso, espacio para sillas de ruedas con asientos rebatibles y cargadores USB. Además, cuentan con un avanzado sistema de seguridad, que incluye un DVR con nueve cámaras de vigilancia y un sistema AVM con cuatro cámaras de detección.

Estas características permiten un monitoreo más eficiente del servicio de transporte público y ofrecen herramientas para un mejor seguimiento de la seguridad de los pasajeros a bordo. En cuanto al sistema de carga eléctrica, utiliza dos cargadores conectados al mismo bus simultáneamente, lo que permite cargar las baterías en solo 15 minutos, optimizando el tiempo y la eficiencia de la operación.