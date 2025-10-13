Unas 80 empresas ofrecerán descuentos desde el 30% en CyberDay

Este lunes, con el apoyo del Ministerio de Industria y Comercio (MIC) se anunció el desarrollo de la feria virtual, CyberDay 2025. Durante tres días los usuarios accederán a ofertas de más de 80 comercios y descuentos desde el 30%.

Por noveno año consecutivo se organiza una de las mayores fiestas del e-commerce paraguayo. Andrés Veirano, presidente del gremio, señaló que participarán una “variedad de tiendas” socias del gremio con “las mejores ofertas” para los usuarios.

“Con este tipo de actividades se impulsa al e-commerce local y al ecosistema digital paraguayo. Los compradores contarán con todos los medios de pagos disponibles y la logística garantizada para asegurar que los productos lleguen a cualquier punto del país”, contó Veirano.

Sostuvo que trabajarán en coordinación con la Secretaría Nacional de Defensa al Consumidor y al Usuario (Sedeco) de manera a brindar la mayor seguridad a los compradores y también a los negocios.

Descuento desde el 30%

Para acceder a los productos y ofertas, los consumidores deberán ingresar a www.cyberday.com.py, los días del evento. Al respecto, Manuela Talavera, director de marketing de la Capace, detalló que proyectan un crecimiento tres veces más de ventas.

Talavera reveló que las ofertas van desde el 30% y que los porcentajes son fijados por las comercios que mayormente son nacionales. Recordó que en la primera edición del CyberDay solamente el 10% de los negocios eran locales, números que aumentaron.

“En la actualidad, registramos un crecimiento enorme entre 65 a 70 tiendas paraguayas. Es una oportunidad para que el consumidor final pierda ese miedo de comprar online”, agregó.

El año pasado se recaudó en los tres días más de US$ 3 millones y se constató más de 38.000 visitas en la página y más de 10.500 interacciones.

Nuevos socios

Talavera espera que más comercios sean aliados de la Cámara de manera a participar en las actividades impulsadas por el gremio. Los negocios interesados en formar parte del CyberDay 2025 lo pueden hacer hasta el 30 de este mes.

Volumen de ventas

Por su parte, Gustavo Giménez, viceministro de Mipymes, indicó que el Ministerio de Industria y Comercio (MIC), en su calidad de autoridad de aplicación de la Ley de Comercio Electrónico, reafirma su compromiso con el desarrollo del ecosistema y la economía digital en Paraguay.

El viceministro proyecta para esta edición ventas por valor de US$ 5 millones y aseguró que, gracias a la confianza generada entre los consumidores paraguayos en el uso de plataformas nacionales para realizar sus compras, dichas cifras son alcanzables.

“Desde la pandemia el sector registra un crecimiento sostenido, impulsado por la incorporación de mipymes a las plataformas digitales, que comercializan sus productos en todo el país y en algunos casos, exploran mercados internacionales”, contó.