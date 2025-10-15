Premio a empleadores morosos: IPS exonera pagos del recargo por mora

El IPS informó que, por Resolución C.A. N° 070-024/2025, se autorizó la exoneración del recargo por mora para los empleadores.

El documento tiene fecha del 1 de octubre de 2025, en el que el Consejo de Administración autorizó a la Dirección de Aporte Obrero Patronal, dependiente de la Gerencia Administrativa y Financiera, exonerar el pago del recargo por mora.

La exoneración del 100% del recargo se da en la modalidad de pagos al contado de la totalidad de lo adeudado; y la exoneración del 50% en la modalidad de pagos parciales.

Dicha exoneración tiene vigencia hasta el 31 de diciembre de 2025.

Exoneración de recargo por mora de IPS

Detallan que la exoneración de recargos por mora se aplican a:

Planillas normales

Planillas complementarias

Cuotas de Fraccionamientos de pagos vencidos e impagos

Para más información piden comunicarse con el Departamento Gestión de Cobranzas a la dirección de email info-cobranzas@ips.gov.py, al WhatsApp 0961 578 216, o acudir a la oficina de Asunción ubicada en la calle Nuestra Señora de la Asunción 195, esquina Haedo, 2° Piso, Asunción, oficina de la Dirección de Aporte Obrero Patronal.