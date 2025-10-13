Instan a “apretar” con deudores morosos del IPS antes que recargar a asegurados

En un reciente informe al Congreso, las autoridades del Instituto de Previsión Social (IPS) habían detallado que cuentan con una cartera morosa por aportes obrero-patronal no ingresados por valor de G. 4,22 billones (unos US$ 570 millones al cambio actual) una cifra realmente importante que se fue acumulando en el tiempo, ante las deficientes acciones de las sucesivas administraciones para recuperar esos valores.

Por otra parte, también se suma la histórica deuda del Estado con la previsional que hasta junio del presente año totalizaba G. 4,74 billones (US$ 641 millones). La deuda del Estado se basa en un aporte del 1,5% sobre los salarios y que a la fecha, no lo ha ingresado.

Es responsabilidad de los administradores

Sobre el punto, la senadora Yolanda Paredes (Cruzada Nacional) responsabilizó a las sucesivas administraciones, a los consejeros de la previsional por haber permitido que estos valores se acumulen en el tiempo, generando un gran perjuicio para los asegurados.

La legisladora responsabilizó a los consejeros no solo por acumular estos pendientes en el tiempo, sino también por la mala administración de los bienes como propiedades y otros recursos que cuenta la previsional y que no se están aprovechando adecuadamente para sean rentables.

“Hasta ahora no vemos ningún presidente, ni consejero del IPS que haya sido condenado por la justicia por la mala administración de los recursos del IPS”, acotó.

La legisladora insistió en la necesidad de mejorar la gobernanza de la institución previsional. Añadió que la estructura actual, donde el presidente y consejeros son designados por su principal deudor (el Gobierno) le limita en sus acciones.

¿Cómo el titular del IPS le va querer demandar al Estado, si es el Ejecutivo quien lo puso en ese puesto?, se preguntó.

Dijo además que este esquema actual en que está estructurado los cargos, no le permite ser independiente en las decisiones.

No recargar de vuelta al asegurado

La legisladora cuestionó que ante las dificultades financieras que viene alertando el IPS, las autoridades solo busquen la salida más fácil “recargar al asegurado” que ya debe soportar luego el deficiente servicio en la salud.

Esto mencionó en relación a los planes de reforma de la carta orgánica del IPS que busca entre otros puntos, mejorar el sostenimiento del fondo jubilatorio. En ese sentido, no se descarta cambios en la cantidad de años de aportes para la jubilación o elevar el año para jubilarse.

Uno de los primeros cambios introducidos en este marco, fue el de elevar los años para el cálculo del haber jubilatorio de tres a diez años.

Acciones para recuperar recursos

Entre las acciones dispuestas por el consejo para recuperar estas deudas pendientes, figuran por ejemplo la certificación de deudas por valor de G. 163.301 millones, con el fin de formalizar y facilitar la gestión de cobro, de acuerdo con lo informado por la previsonal al Congreso.

También se dispuso medidas excepcionales para facilidad de pagos, fraccionamientos de compromisos. Otra medida que se viene implementando según el IPS es la fiscalización a empresas, se han endurecido las multas, entre otras acciones, que por el momento no han brindado mayores resultados positivos para la previsional.