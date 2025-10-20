Conatel licita explotación de TV digital, que estaría digitada para “grupo amigo” de Santiago Peña

La Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), dirigida por Juan Carlos Duarte, lanzó una licitación para otorgar licencias destinadas a la explotación del Servicio de Televisión Digital Terrestre, de gran cobertura a nivel nacional. Según el ente regulador, el objetivo es permitir el “ingreso de un nuevo jugador en el mercado”.

El llamado está dirigido a personas físicas, de nacionalidad paraguaya, o personas jurídicas de derecho privado, constituidas, registradas y domiciliadas en el país, cuyo objeto social incluya la prestación de servicios de telecomunicaciones, radiocomunicaciones o radiodifusión. Está específicamente orientado a empresas o personas jurídicas que aún no cuenten con licencia y no se exige que tenga experiencia en el rubro.

Apenas se hizo la convocatoria, surgieron denuncias de que el proceso estaría direccionado a favor del Grupo Vázquez, grupo empresarial que comenzó a incursionar en el rubro de los medios de comunicación y que buscaría ampliar su presencia con un canal de aire de gran cobertura nacional.

Este grupo empresarial es considerado uno de los “mimados” del Gobierno de Santiago Peña, porque a través de Ueno Bank, accedió a recursos del Instituto de Previsión Social (IPS) y, además, sus empresas han ganado protagonismo mediante contratos públicos.

De acuerdo con fuentes, la convocatoria estaría diseñada para que dicho conglomerado cuente con un canal digital de amplia cobertura. Según el pliego de bases, la estación principal deberá ubicarse en la ciudad de Fernando de la Mora (Central), con repetidoras en departamentos como Alto Paraná, Amambay, Boquerón, Canindeyú, Concepción, Guairá, Itapúa, Misiones, Ñeembucú y San Pedro.

Aún no informaron qué empresas adquirieron pliegos

Los interesados tuvieron plazo hasta el viernes último para adquirir el pliego de bases y condiciones, previo pago de G. 1.000.000, pero hasta el momento Conatel no informó qué empresas realizaron la compra. El ente prometió remitir hoy, lunes, la lista de adquirentes.

Las ofertas se recibirán el 11 de diciembre en la sede de Conatel en Asunción (Presidente Franco esquina Ayolas – Edificio Ayfra, piso 2°, Salón Auditorio), hasta las 9:00, y la apertura de sobres está prevista para las 11:30 del mismo día.

Lo que respondió Conatel a las sospechas de direccionamiento

Consultado acerca de las sospechas de direccionamiento a favor del Grupo Vázquez, el Ing. Martín Gómez López, gerente de Radiodifusiones de Conatel, respondió: “No, la licitación es totalmente abierta. Cuantos más oferentes haya, mejor para la sociedad, porque así se puede elegir al más adecuado. La gente que quiera presentarse ya compró el pliego; estoy seguro de que hay más de un interesado”.

Ante la consulta de si alguna de las empresas del grupo Vázquez adquirió el pliego, Gómez manifestó: “Realmente, en este momento no tengo los nombres, pero me dijeron que ya hay dos oferentes”. El funcionario prometió remitir hoy los datos de las empresas que compraron el pliego.

Inversión y aspecto técnico serán determinantes a la hora de adjudicar

Según el pliego, la inversión que realizará la empresa oferente y el aspecto técnico del proyecto serán factores determinantes en el momento de la adjudicación.

El documento establece que, en el aspecto económico, se calficará de 0 a 35 puntos, según la inversión propuesta. En el aspecto técnico, de 0 a 60 puntos, de acuerdo con la calidad y solidez del proyecto, y en el aspecto programático, de 0 a 5 puntos.

“En la parte económica se puntúa la inversión que se va a realizar: cuanto mayor sea, más puntaje obtiene. También se evalúa la capacidad económica y la solvencia de la empresa”, explicó Gómez. Respecto a la parte técnica, precisó que se requiere la presentación de un proyecto detallado, que incluya especificaciones del transmisor, línea de transmisión, cálculos de cobertura, fiabilidad de los datos y mapas técnicos.

En el ámbito jurídico, el oferente deberá presentar certificados de antecedentes judiciales y policiales, cumplimiento tributario, certificado de no estar en quiebra y, especialmente, no tener una licencia de televisión digital. “No debe ser licenciatario actual. Debe ser un nuevo jugador en el mercado”, insistió el funcionario.

Consultado si eso implicaba que la empresa no necesita experiencia previa en televisión, Gómez respondió que no es un requisito excluyente, aunque el estatuto de la firma debe contemplar el rubro de radiodifusión o televisión.

Las licencias para instalar, operar y explotar las estaciones del Servicio de Televisión Digital Terrestre tendrán una vigencia de diez años, contados desde la notificación de la resolución de adjudicación por parte de Conatel.

A diferencia de la licitación para la red 5G, recientemente adjudicada, en este caso se prevé, además de la garantía de mantenimiento de oferta, una caución de fiel cumplimiento del contrato, cuyos montos dependerán de la inversión prevista por el oferente y podrán ser ejecutados por Conatel en caso de incumplimiento.