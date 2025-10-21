EBY: nombran como consejero a protesorero de la ANR

El decreto presidencial dispone en su artículo primero: “Nómbrase al señor Fernando Alberto Estanislao Ayala González, con cédula de identidad civil número 366.187, como miembro del Consejo de Administración de la Entidad Binacional Yacyretá, en reemplazo del señor Julio César Velázquez Tillería, quien falleció”.

Ayala, actual protesorero de la Junta de Gobierno de la Asociación Nacional Republicana (ANR), fue electo en 2021 como miembro del órgano partidario por el movimiento Honor Colorado, liderado por el expresidente Horacio Cartes. Además, es empresario, propietario de la firma dedicada a la prevención y protección contra incendios Regimiento 8 y expresidente del Yacht & Golf Club Paraguayo.

El decreto también incluye un reconocimiento póstumo al exconsejero fallecido: “Dánse póstumamente las gracias al señor Julio César Velázquez Tillería por los servicios prestados como Miembro del Consejo de Administración de la Entidad Binacional Yacyretá”.

Miembros del Consejo

Con esta designación, Ayala se suma a los representantes paraguayos ante la EBY: Martín Arévalo, Germán Alfredo Gneiting Dichtiar, Miguel María Olmedo Leites y Michel Patricio Flores Fernández.

La Entidad Binacional Yacyretá, que administra junto a la Argentina la represa hidroeléctrica del mismo nombre, es considerada una de las “cajas chicas” del gobierno de Santiago Peña y refugio de hurreros y seccionaleros. Además es feudo del vicepresidente de la República, Pedro Alliana.