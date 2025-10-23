En Yacyretá asumió el consejero reemplazante

El nuevo consejero de Yacyretá, luego de los discursos y gestos protocolares, en los que se entremezclan desleídos discursos con los habituales agradecimientos a los responsables de la designación, dijo que venía a sumarse al sentimientos de “gran paraguayidad” que él percibió en el ámbito del Consejo de la EBY, y a poner toda su capacidad “para el cumplimiento de los objetivos de la entidad”.

El material informativo que distribuyó la oficina de prensa del lado paraguayo de la entidad no se detuvo a especificar a qué objetivos de la entidad se refería Ayala. quien también destacó que la institución “tiene una gran importancia no solamente en el en el aspecto económico, sino también en el social”.

El flamante consejero, proveniente del empresariado privado de nuestro país, según destaca el material informativo oficial, no se sabe si su designación se debe su pertenencia al empresariado nacional, o sencillamente a la tradición administrativa paraguaya de las binacionales, la que siempre privilegió los méritos partidarios en desmedro de los técnicos.

Que Ayala haya destacado la relevancia económica de la entidad binacional permite suponer que está informado que, en lo que va de este ejercicio, las remesas argentinas a través de Yacyretá por cesión de energía se precipitaron en un 70,8%, tal como lo consigna el Ministerio de Economía y Finanzas en un reciente informe, y que en setiembre esos pagos cayeron inclusive al cero absoluto.

Estuvieron todos, inclusive el “personal superior”

Asistieron al acto de puesta en posesión del cargo del Sr. Ayala los otros consejeros, como Michel Flores, a quien encomendaron que pronunciara el discurso de bienvenida; Martín Arévalo, Miguel Olmedo, así como titulares de diferentes jefaturas de la entidad, “personal superior de la misma”, e invitados especiales.

El consejo está conformado por ocho miembros, cuatro paraguayos y cuatro argentinos.