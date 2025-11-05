Temu: reportan problemas en entregas y Dinacopa alega demora en el control

La Dirección Nacional de Correos del Paraguay (Dinacopa) firmó una alianza estratégica con Temu, la conocida plataforma de comercio electrónico de origen chino. Todos los productos que se adquieran desde Paraguay, con destino a nuestro país, llegarán al centro de procesamiento de la entidad postal y la institución se encargará de la entrega.

A través de las redes, numerosos clientes reportaron varias semanas de retrasos en sus pedidos. Pese a que debían llegar en 10 días, algunos hablan de uno o dos meses de retraso.

Quienes acudieron hasta el Correo Paraguayo para reclamar, señalan que prometen la pronta liberación de sus pedidos en los próximos días.

Compras masivas en poco tiempo y control de cada paquete

Según los reportes, más de 35.000 envíos de Temu están varados en Aduanas. Desde la Dinacopa, explican que se registró un altísimo volumen de compras en pocos días, lo cual generó que los depósitos aduaneros se llenen.

El cuello de botella sobre todo se produjo debido a que Aduana debe controlar cada caja para evitar el ingreso de contrabando, réplicas o falsificaciones.

“La cantidad de envíos que llegaron, se formó un cuello de botellas en Aduanas, porque cada caja tiene como 20 a 28 envíos y por una cuestión de perfil de riesgo deben verificar paquete por paquete y ahí se vuelve lento”, señaló Ismael Morínigo, director de Operaciones de Dinacopa, en contacto con ABC Color.

Agregó que evidentemente no pueden “culpar” a la Aduana por el retraso debido a que se deben hacer los controles de seguridad y “cuidar los intereses de la Nación”. Además, aseguró que desde hace 15 días funcionarios de Dinacopa y de Aduanas “se internaron” en el aeropuerto Silvio Pettirossi para realizar los trabajos de control.

Pese a que en redes hablan muchas semanas de retraso, el funcionario de Dinacopa afirmó que el estancamiento se inició recién hace 15 días. Finalmente, manifestó que esperan que esta semana empiecen a liberarse algunas cargas para la entrega.