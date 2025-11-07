Economía
07 de noviembre de 2025 - 15:41

PGN 2025: siguen las ampliaciones

Un hombre con una calculadora y un celular en la mano hace cálculos frente a una laptop.
El Ejecutivo sigue modificando el presupuesto, principalmente para atender creaciones de cargos y pago de servicios personales.Shutterstock

El Poder Ejecutivo, apenas iniciado el mes de noviembre, emitió otro nuevo paquete de decretos que autorizan al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) a introducir más modificaciones al presupuesto 2025.

Por ABC Color

Este paquete de modificaciones autoriza ampliaciones de créditos presupuestarios, el cambio de fuentes de financiamiento, así como el organismo financiador, transferencias de créditos presupuestarios y cuotas del plan financiero, entre otros procedimientos.

Las modificaciones benefician a siete instituciones públicas que forman parte del gobierno central y de entidades descentralizadas, por un monto total de G. 9.839 millones (US$ 1,3 billones al cambio vigente), que serán destinados al pago de servicios personales, creaciones de cargos, servicios básicos, bienes de consumo y otros gastos.

Según los decretos que emitieron el último 6 de noviembre, la movida presupuestaria favorece a las secretarías de la Presidencia de la República: Secretaría de Políticas Lingüísticas, por G. 270 millones; a la Secretaría Nacional de la Juventud G. 100 millones y a la Senadis G. 45 millones.

Además, G. 7.000 millones para el Ministerio de Justicia; G. 990 millones para el Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ERSSAN); G. 434,2 millones para el Ministerio del Interior y G. 1.000 millones para la Universidad Nacional de Asunción (UNA).

Más modificaciones

Las nuevas modificaciones se suman a los 22 decretos que fueron emitidos el 27 y 29 de octubre, que autorizaron modificaciones presupuestarias por un monto total de G. 281.774 millones (US$ 39,9 millones al cambio vigente).

Las nuevas modificaciones se suman a los cambios en el presupuesto realizan desde el primer mes en que empezó a ejecutarse el presupuesto, general, principalmente para gastos corrientes tras los aumentos que registra mes a mes la recaudación tributaria.