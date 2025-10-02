PGN 2025: Ejecutivo pide modificación para crear cargos y MEF llama a concurso para nombramientos

Los proyectos de ley que modifican el Presupuesto General de la Nación 2025 fueron presentados al Congreso para su aprobación el 19 de setiembre último.

Ambos proyectos fueron ingresaron a la Cámara de Diputados y girados para los dictámenes correspondientes a las comisiones de Presupuesto; De Cuentas y Control de Ejecución Presupuestaria y de Reestructuración y Modernización del Estado.

La Presidencia señala en su mensaje que lo solicitado contempla la modificación del anexo de remuneraciones del personal, con la creación de cuatro cargos, financiados íntegramente con categorías vacantes, en la fuente de financiamiento 10 “Recursos del Tesoro“, que estará afectada al presupuesto 2025 de la Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial.

Plantea la creación de un cargo de “profesional (I)”, con salario de G. 7.100.000 mensuales; y tres cargos de “auxiliar de servicios”, uno con salario de G. 3.700.000 y dos con G. 3.600.000.

En lo que respecta al Crédito Agrícola de Habilitación (CAH), señala que lo solicitado contempla la transferencia de créditos y la modificación del anexo de remuneraciones del personal, que asciende a la suma de G. 128.953.556), en la fuente de financiamiento 30 “Recursos Institucionales“.

La solicitud de modificación, dice el mensaje de la Presidencia, permitirá adecuar los recursos financieros para la creación de 14 cargos, que hacen referencia al concurso interno institucional para la desprecarización laboral del personal contratado en relación de dependencia de la referida institución.

Son dos cargos de “Técnico (II) y 11 de “Profesional (II), con salarios de G. 2.798.309 mensuales; y un cargo de “Profesional (II)”, con salario de G. 3.300.000.

MEF abre concurso para nombramientos

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), por su parte, informó ayer que inicia el proceso de concurso público de oposición para nombramientos mediante el cual se busca cubrir 30 vacantes en distintas dependencias.

“Este llamado constituye una oportunidad de ingreso a la Función Pública en áreas técnicas especializadas”, argumenta la institución en su comunicado de prensa.

Añade que el periodo de postulación estará habilitado desde las 08:00 horas del 7 de octubre hasta las 15:00 horas del 13 de octubre del corriente año.

El MEF indica que las postulaciones deberán realizarse de manera exclusivamente online, a través del Sistema de Postulación a Instrumentos (SPI) del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt).

Añade que las bases y condiciones (perfil, vacancia, remuneraciones, tareas específicas) de cada puesto se encuentran disponibles en los portales oficiales del MEF, sección Temas de interés y de Paraguay Concursa.

La convocatoria está dirigida a profesionales de Derecho, Administración, Economía, Contabilidad, Ingeniería Civil, Informática, Psicología, y otras carreras del ámbito de las Ciencias Sociales.

Charla de orientación a los postulantes

“Para orientar a los postulantes sobre el proceso de concurso, los requisitos documentales y aclarar dudas, se realizará una reunión informativa el lunes 6 de octubre en el Salón Auditorio del Edificio Palacio Alegre”, refiere la nota.

Añade que las charlas se desarrollarán según los distintos perfiles profesionales: a las 08:30 horas para los puestos de Profesional Senior de Cargos y Remuneraciones (2 vacancias), Profesional Junior de Asesoramiento Técnico Legal (tres vacancias), Profesional Senior de Diseño y Valoración de Puestos (dos vacancias) y Profesional Senior de Monitoreo de Concursos (2 vacancias).

Luego, a las 10:30, será el turno de Profesional Junior de Normas y Análisis Jurídico del Capital Humano (1 vacancia), Profesional Senior en Estructura Organizacional y Procesos (dos vacancias), Profesional Junior en Estructura Organizacional y Procesos (tres vacancias), Profesional Senior en Fiscalidad de Obras (dos vacancias), Profesional Senior en Gestión de Servicios Informáticos (cuatro vacancias) y Profesional Senior en Selección y Gestión de la Carrera Administrativa (dos vacancias).

Finalmente, a las 14:0, se desarrollarán las charlas para los puestos de Profesional Junior en Gestión Jurídica (tres vacancias) y Profesional Junior en Gestión Administrativa (cuatro vacancias), asegurando que todos los interesados puedan recibir la información necesaria para su postulación, dice el informe del MEF.

“Cada puesto está diseñado para atender funciones específicas que requieren, tanto experiencia como habilidades técnicas, ofreciendo a los postulantes la oportunidad de incorporarse a un entorno profesional dinámico y con impacto en la gestión pública”, expresa.

El salario que ofrece el MEF para los 30 cargos disponibles son G. 5.100.000 mensuales y G. 5.600.000 mensuales, de acuerdo con el informe.