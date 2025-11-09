Hoy se festeja el Día de la Mandioca en el Abasto Norte

Las actividades arrancaron ayer sábado con una feria de la agricultura familiar, en la que mujeres provenientes de San Pedro ofrecieron todo tipo de productos. En horas de la noche, en el patio de comidas se desarrolló el Festival de la Mandioca, con la participación de varios artistas.

Aveiro invitó a los clientes del abasto a sumarse al evento, que continuará hoy, domingo 9, el gran día, con una premiación a las 09:00 horas. “Esta vez no premiaremos al productor, sino a un locatario. Se reconocerá al que haya vendido más mandioca”, informó la gerente general.

Posteriormente, los visitantes podrán degustar un delicioso mandi’o chyryry, preparado por Asado Benítez. Los festejos culminarán con un asado, con costo, al que invitan a las familias a participar y compartir una jornada amena. Además, amenizarán la jornada, atractivos como el concurso de danza folclórica.

Una fecha especial

Respecto a la creación de este evento, Aveiro explicó que la idea surgió desde el propio mercado. “Nos preguntamos cómo darle protagonismo a la mandioca, si es un alimento que se consume en casi todos los hogares del país. No hay una familia que no quiera comer este producto, sea cual sea su estatus social. Además, no solo es conocido en Paraguay, sino también en otras regiones bajo el nombre de yuca”, resaltó.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Agregó que, con ese interrogante, los impulsores decidieron proponer un día especial para este alimento, tan arraigado en la gastronomía local. “Es un producto noble, que solo está presente en la mesa de los paraguayos, porque incluso la parte que no se consume se destina a la alimentación animal”, comentó.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Aumentó la industrialización

Aveiro destacó que más de 800 agricultores se dedican al cultivo de mandioca y que su industrialización creció en el país. “Actualmente existe una fábrica muy importante que exporta almidón de mandioca, lo que ayuda a darle un valor agregado a las personas que se dedican al rubro”, indicó.

Destacó que todos los locatarios del Abasto se adhieren a la gran fiesta. En total, el mercado cuenta con 198 locatarios, de los cuales unos 80 comercializan no solo mandioca, sino también productos frutihortícolas.

Celebración en Abasto Este

En el Abasto Este (Minga Guazú) también iniciaron, desde ayer, las celebraciones, con diversas propuestas en el patio de comidas. Los locatarios de ese mercado se sumaron a la iniciativa y estarán preparando un menú a base de mandioca, ideal para la media mañana o para el almuerzo.

Desde el 2012 se recuerda el Día Nacional de la Mandioca. A su vez, la Cámara de Diputados, mediante la resolución N.º 158/25 de octubre/23, lo declaró de Interés Nacional y Cultural.

Desde diferentes sectores destacan su importancia en la alimentación de las familias paraguayas y su aporte a la economía nacional a través de la industrialización.

El presidente de la Cámara Paraguaya de Mandioca y Almidón (Capama) y presidente de Codipsa, Hans Theodor Regier, comentó que con el Día Nacional de la Mandioca se busca posicionar y visibilizar este producto, además de destacar su papel en la alimentación familiar.