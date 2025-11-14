ANDE incorpora 50 nuevas camionetas

La adquisición de estas camionetas representó una inversión total de G. 13.124 millones, con fondos propios de la empresa estatal. El objetivo principal de esta incorporación es mejorar la atención de reclamos, buscando ofrecer un servicio más ágil y eficiente a los clientes en todo el país, resaltaron durante el acto de entrega.

Los nuevos vehículos serán distribuidos en las distintas dependencias operativas del país para reforzar las tareas de campo y asegurar la prestación de un servicio eléctrico.

El lote entregado incluye 20 camionetas para carga, con cabina simple 4x4, 24 camionetas para carga con cabina doble 4x2 y seis camionetas para carga con cabina doble 4x4.

La compra se hizo a través de la Licitación Pública Nacional N° 1900 (ID N° 466.976), formalizada bajo el Contrato N° 9899/2025. La firma adjudicada fue Cuevas Hermanos S.A.

Esta entrega corresponde a la segunda fase del plan institucional que busca la empresa de un total de 100 unidades previamente subastadas. La primera mitad de este proceso, que consistió en la entrega de las primeras 50 camionetas, se había concretado el 17 de diciembre de 2024, recordó el titular de la ANDE, Félix Sosa.

Adelantó que en la primera quincena de diciembre próximo van a subastar nuevamente 100 vehículos en desuso, que irán siendo reemplazados por nuevas unidades que adquirirán el próximo año.

“Señor presidente, estos no son solo vehículos, son puentes que nos conectan con las comunidades más remotas del país”, destacó Sosa.