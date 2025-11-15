ANDE y Municipalidad acuerdan mejoras para Asunción

La rúbrica del acuerdo entre la empresa estatal de electricidad y la Municipalidad se llevó a cabo por parte del presidente de la ANDE, Ing. Félix Sosa, y el intendente de Asunción, Mag. Luis Bello, quienes estuvieron acompañados por sus respectivos equipos ejecutivos durante el acto protocolario.

El intendente Bello manifestó su agradecimiento a la ANDE por el apoyo brindado a la comuna, resaltando el progreso en un proyecto significativo para optimizar la iluminación pública en 20 plazas de la ciudad. El jefe comunal indicó que estas iniciativas reflejan el compromiso mutuo de las instituciones con el bienestar y la seguridad de los residentes de Asunción.

Por su parte, el titular de la ANDE, destacó que la cooperación irá más allá de la optimización del alumbrado público. Según Sosa, el convenio permitirá mejorar el sistema eléctrico capitalino mediante el fortalecimiento de la responsabilidad ambiental. Esto incluye acciones coordinadas para el manejo adecuado de la poda de ramas próximas al tendido eléctrico. El objetivo de estas medidas, según la ANDE, es garantizar un suministro eléctrico más seguro, confiable y eficiente en la capital del país.