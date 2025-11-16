Comienzan mañana el XIII Congreso del CILA y Expo Vial 2025

Asunción se convierte desde hoy en el punto de encuentro más importante para la ingeniería vial de Ibero-Latinoamérica con el inicio del XXIII Congreso Ibero Latinoamericano del Asfalto (CILA) y la Expo Vial 2025.

El evento, que se desarrollará hasta el 21 de noviembre en el Centro de Convenciones de la Conmebol, reunirá a más de 800 expertos provenientes de más de 20 países y cuatro continentes, quienes compartirán los avances y tendencias que están transformando la tecnología del asfalto y la infraestructura vial.

Durante los cinco días del congreso se abordarán temas clave para el desarrollo del sector, como materiales asfálticos y agregados, diseño y conservación de pavimentos flexibles, técnicas de pavimentación ecológicas y nuevos modelos de gerenciamiento de pavimentos. Además, se desarrollará la Expo Vial XXIII CILA 2025 y se entregará el prestigioso Premio Fundadores “Dr. Jorge O. Agnusdei e Ing. Hélio Farah”.

“Reunirá a especialistas que debatirán sobre los desafíos del presente y las oportunidades del futuro en ingeniería de pavimentos, sostenibilidad e innovación tecnológica. Este conocimiento técnico y la cooperación internacional son el camino hacia una red vial moderna, segura y sostenible”, destacó el Ing. Hugo Florentín, presidente del Comité Organizador y titular de la Asociación Paraguaya de Carreteras (APC).

Eficiencia en el mantenimiento y administración de las rutas

Agregó que las nuevas tecnologías se complementan con avances en materiales y técnicas constructivas orientadas a una infraestructura vial más duradera y ambientalmente responsable.

El CILA 2025 incluye además debates sobre modelos de gestión vial que apuntan a mejorar la eficiencia en el mantenimiento y administración de las rutas. “Este congreso posiciona a Paraguay no solo como sede logística, sino como centro intelectual y científico de una nueva etapa de la ingeniería vial regional”, sostuvo Florentín.

El evento es organizado por la APC junto con el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), Cavialpa, Capaco, el Centro Paraguayo de Ingenieros (CPI) y la Cámara Paraguaya de Consultores.