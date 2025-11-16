Prevén mayor interés de brasileños para invertir en maquila paraguaya

La Cámara de Comercio Paraguay-Brasil (CCPB) prevé mayor interés de la maquila brasileña por invertir en Paraguay. El presidente de la CCPB, Fabio Fustagno, comentó que la maquila vuelve a posicionarse como uno de los “productos estrella” entre todos los regímenes tributarios que permiten la exportación de Paraguay hacia Brasil, destino que concentra más del 60% de los envíos.

Mencionó que el impacto de los cambios introducidos en la normativa, que modernizan el marco industrial del sector, “aún no se observa”, pero aseguró que se sentirá una vez culminada la reglamentación de estas nuevas actualizaciones.

“Creemos que el 2026 apuntalará nuevamente el crecimiento económico, principalmente en la maquila y en las inversiones mediante la Ley 60/90 ya renovada”, afirmó.

Paraguay, un socio estratégico

El presidente de la Cámara resaltó el apetito de las empresas brasileñas por invertir en territorio paraguayo o adquirir productos de industrias locales. A su vez, señaló que los empresarios de Brasil son conscientes de que Paraguay es un socio estratégico “muy bueno”, que les permite ser más competitivos tanto en su mercado interno como en el resto del mundo.

Sobre las nuevas modificaciones impulsadas por el Ejecutivo para dinamizar la maquila de servicios, señaló que son muy importantes, ya que muchas veces este tipo régimen industrial no se registra al no tratarse de un producto, sino de un servicio.

“Existe un potencial enorme para crecer. Contamos con compañías de primera línea a nivel mundial que ya realizan maquila de servicios, tanto en soporte contable como en recursos humanos y otros tipos de capacitación. Es un rubro que crecerá y posee mucho potencial”, alegó Fustagno.

En ese sentido, desde la Cámara de Comercio Paraguay–Brasil enfatizan que el idioma es el principal reto, por lo que la capacitación en habilidades técnicas y lingüísticas será fundamental para sostener el crecimiento de este sistema de producción.

Incentivar el intercambio comercial

Respecto al rol de la Cámara para incentivar el intercambio comercial entre ambos países, detalló que, como entidad multisectorial, el objetivo es promover las inversiones extranjeras en Paraguay, principalmente provenientes de Brasil.

“Estamos visualizando que el principal inversor extranjero de Paraguay es brasileño, un indicador de que la Cámara está cumpliendo su función. Contamos con el respaldo permanente del Ministerio de Industria y Comercio (MIC) a través de Rediex y de la Embajada Brasileña en Paraguay, instituciones que apoyan la creación continua de vínculos entre ambas naciones”, subrayó.

Precisamente, datos del Banco Central compartidos recientemente sobre Inversión Extranjera Directa (ID) revelan que nuestro país registró un notable aumento en el flujo neto de inversión, alcanzando los US$ 931 millones en 2024, un 15% más que en 2023 (resultado de un flujo bruto de entrada de US$ 3.291 millones menos un flujo bruto de salida de US$ 2.360 millones). La inversión provino principalmente de residentes de Brasil (15%), Estados Unidos (10%), Países Bajos (10%), Uruguay (7%) y España (6%), según el BCP.

Viajes para captar inversiones

Fustagno comentó que este año la entidad realizó viajes a varios estados brasileños como Mato Grosso do Sul, São Paulo, Paraná y Santa Catarina, con el fin de promocionar a Paraguay y captar inversiones.

El presidente también resaltó que el reciente regreso de JBS con una inversión en el sector avícola, así como la presencia de otras industrias brasileñas como Minerva Foods, confirman que Paraguay es un destino atractivo.

“Eso demuestra que somos apetecibles; tenemos fortalezas claras, pero también debemos cuidarlas. Todo lo que ganamos puede perderse rápidamente si no seguimos trabajando. Alcanzar la cima es fácil; lo difícil es mantenerse”, advirtió.

Oportunidad para dos tipos de industrias

En lo que respecta a los tipos de empresas que hoy eligen a Paraguay para desembarcar con inversiones, manifestó que principalmente son dos: las de autopartes, parte de la cadena de producción de las montadoras de vehículos, y la industria textil.

Sobre este último rubro, indicó que posee un gran potencial, dado que es uno de los rubros con capacidad para generar mayor mano de obra y que cuenta con posibilidades de crecimiento sostenido.

El empresario explicó que Brasil, con más de 220 millones de habitantes, también importa productos textiles desde China, debido a que su propia producción no puede expandirse por falta de personal calificado en las regiones donde se concentran sus industrias. En ese contexto, Paraguay se convierte en una combinación clave para la confección de estos productos, apuntó el empresario.

Dificultades logísticas

En cuanto a los desafíos para potenciar la maquila binacional, reconoció que, si bien en el país “cumpliendo la ley no hay problemas”, aún persisten dificultades logísticas.

Recordó que los envíos paraguayos dependen en gran medida del tránsito terrestre por Brasil, especialmente del Puente de la Amistad. Mientras que el segundo puente (La Integración) todavía no está habilitado. Afirmó que la política logística es uno de los puntos con mayor “oportunidad de mejora”.

La barrera para invertir: el desconocimiento

El presidente de la Cámara explicó que, cuando un empresario brasileño evalúa invertir en Paraguay, la principal inquietud suele ser el desconocimiento. “Muchos aún no conocen todo el potencial que ofrece nuestro país, como los incentivos y beneficios fiscales, la disponibilidad de mano de obra y el costo competitivo de la energía. Todavía hay un desconocimiento profundo sobre nuestras ventajas”, señaló.

Por eso, destacó la importancia de los viajes de captación de inversiones que realiza el gremio, ya que permiten que los empresarios evalúen a Paraguay como una opción real para desembarcar con capital.

Añadió que, una vez vigente el acuerdo Mercosur–Unión Europea, Paraguay tendrá nuevas oportunidades al permitir que empresas extranjeras produzcan con menores costos y mayor competitividad internacional.