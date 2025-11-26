Estas son las cuotas por millón que ofrece “Che Róga Porã 2.0″

El plan “Che Róga Porã 2.0”, del MUVH facilita a los que solicitan ser beneficiarios créditos habitacionales con la tasa de interés más baja del mercado, del 6.5% anual que permite cuotas mensuales desde G. 687.000, en un plazo de hasta 30 años para que la adquisición de una vivienda sea más accesible.
Según el cuotero del programa, las cuotas estimadas por millón de guaraníes pueden ser en plazos de 20 y 30 años.
Cabe mencionar que las opciones de crédito pueden ser de hasta G. 650 millones.
Además, Che Róga Porã 2.0 ofrece cuatro modalidades para asegurar una vivienda digna:
- Construcción en terreno propio.
- Compra de terreno y construcción.
- Adquisición de vivienda terminada (casa, departamento o dúplex).
- Ampliación, refacción o terminación de vivienda existente.
Cuotas por millón de Che Róga Porã 2.0
Indican desde el MUVH que para más información sobre requisitos y postulación, se puede acceder a la plataforma web www.cherogapora.gov.py.
- Para los créditos de G. 100.000.000, las cuotas son de G. 685.000 a 30 años y de G. 798.000 a 20 años.
- Para los créditos de G. 150.000.000, las cuotas son de G. 1.027.500 a 30 años y de G. 1.197.000 a 20 años.
- Para los créditos de G. 200.000.000, las cuotas son de G. 1.370.000 a 30 años y de G. 1.596.000 a 20 años.
- Para los créditos de G. 250.000.000, las cuotas son de G. 1.712.500 a 30 años y de G. 1.995.000 a 20 años.
- Para los créditos de G. 300.000.000, las cuotas son de G. 2.055.000 a 30 años y de G. 2.394.000 a 20 años.
- Para los créditos de G. 350.000.000, las cuotas son de G. 2.397.500 a 30 años y de G. 2.793.000 a 20 años.
- Para los créditos de G. 400.000.000, las cuotas son de G. 2.740.000 a 30 años y de G. 3.192.000 a 20 años.
- Para los créditos de G. 450.000.000, las cuotas son de G. 3.082.500 a 30 años y de G. 3.591.000 a 20 años.
- Para los créditos de G. 500.000.000, las cuotas son de G. 3.425.000 a 30 años y de G. 3.990.000 a 20 años.
- Para los créditos de G. 550.000.000, las cuotas son de G. 3.767.500 a 30 años y de G. 4.389.000 a 20 años.
- Para los créditos de G. 600.000.000, las cuotas son de G. 4.110.000 a 30 años y de G. 4.788.000 a 20 años.
- Para los créditos de G. 650.000.000, las cuotas son de G. 4.171.650 a 30 años y de G. 4.859.820 a 20 años.