MOPC adjudicó el asfaltado de 85 km de calles de Central y Presidente Hayes

Cinco ciudades de Central y Presidente Hayes se verán beneficiados con la rehabilitación y pavimentación de casi 85 kilómetros de caminos, como parte del Plan Central 3, cuyas obras fueron adjudicadas con la Resolución N.° 2115/25, firmada por la ministra de Obras Públicas y Comunicaciones, Ing. Claudia Centurión. El monto total de la adjudicación supera los G. 190.553 millones.

De acuerdo con los datos de la cartera, este nuevo paquete de intervenciones apunta a mejorar la conectividad urbana y rural, facilitar el acceso a servicios básicos y elevar la calidad de vida de la población de Lambaré, Itauguá, Ypacaraí, Luque y Nueva Asunción.

Se trata del “Llamado MOPC N.° 123/2025, Licitación Pública Nacional para Rehabilitación y Pavimentación de Tramos Camineros en el Dpto. Central – Plan Central 3”, ID 468.409.

Los tramos que serán intervenidos

Los trabajos contemplan cinco lotes. El 1 quedó a cargo del ingeniero Miguel Ángel Chaves Hausman, por G. 43.702 millones, IVA incluido. El Lote 2 fue otorgado a Constructora Feldmann S.A., por G. 38.474 millones. El Lote 3 corresponde al Consorcio Centro Sur, integrado por Covipa y Chávez Construcciones, con un monto de G. 21.444 millones. El Lote 4 fue asignado a Iniciativas Constructivas S.A., por G. 21.332 millones, mientras que el Lote 5 recayó en la firma LT S.A., por G. 65.601 millones.

En Lambaré, el Plan Central 3 prevé pavimentar 27,62 kilómetros, en beneficio de 127.150 habitantes. En Itauguá se mejorarán 25,77 kilómetros, que impactarán en 93.213 personas; y en Ypacaraí, 11,05 kilómetros, alcanzando a 21.030 residentes.

En Luque, las tareas abarcarán 10 kilómetros de la red vial, con incidencia directa en la movilidad de 259.705 habitantes. En Nueva Asunción se intervendrán 9,08 kilómetros, beneficiando a unas 7.000 personas. En todas estas ciudades, las obras permitirán una mejor articulación entre barrios y una conexión más eficiente con las principales rutas del departamento.

Este conjunto de inversiones se complementa con los 134 kilómetros de pavimentaciones que el MOPC se encuentra ejecutando con el Plan Central 2, en Areguá, Capiatá, Guarambaré, Itá, Ñemby y San Lorenzo, para fortalecer la accesibilidad a centros educativos, de salud y comerciales, dinamizando la economía local y mejorando la calidad de vida de miles de familias.

Otra millonaria licitación

El MOPC realiza la convocatoria a la licitación pública internacional con ID N.º 468137 – Llamado MOPC 94/2025, para la pavimentación asfáltica de la Ruta Nacional PY21, tramo Cruce Margarita – Itakyry que abarca 26,52 km de extensión. Con esta iniciativa se busca fortalecer la infraestructura vial del departamento de Alto Paraná y el departamento de Caaguazú.

La recepción de ofertas se realizará hasta el viernes 17 de octubre de 2025, a las 09:00, en la Mesa de Entrada Única del edificio central del MOPC (Oliva esquina Alberdi, planta baja). Posteriormente, la apertura de sobres se llevará a cabo ese mismo día, a las 09:30, en el Salón de Actos del tercer piso de la institución.

Estos departamentos, se dedican principalmente a la agricultura, la ganadería, la producción forestal y maderera. La inversión estimada para este proyecto es de G. 134.280 millones.