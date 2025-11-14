Conozca las calles que serán mejoradas en estas ciudades de Central, por más de US$ 30 millones

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) se encuentra evaluando las ofertas de 22 empresas para la ejecución del Plan Central 3, iniciativa que prevé nuevos tramos pavimentados para beneficiar a más de 500.000 habitantes de Lambaré (lote 1), Itauguá (lote 2), Ypacaraí (lote 3), Luque (lote 4) y Nueva Asunción (lote 5).

Esta licitación comprende cinco lotes, que totalizan cerca de 85 kilómetros de nuevos asfaltados, con el objetivo de mejorar la accesibilidad, la conectividad vial y las condiciones de movilidad en estas ciudades del departamento Central y Presidente Hayes. Prevén una inversión de G. 208.416.247.346 (más de US$ 32,2 millones al cambio actual), de acuerdo con los datos del llamado (ID 468409).

En este PDF del pliego de bases y condiciones podrás encontrar las diferentes calles que serán asfaltadas en las ciudades mencionadas:

Las empresas que ofertaron

La cartera de estado recibió las ofertas de las siguientes empresas: Vialtec S.A. presentó una oferta por los lotes 1, 2, 3 y 4; Constructora Feldmann S.A. cotizó por los lotes 1, 2, 3 y 4; Benito Roggio e Hijos S.A. por los lotes 1 y 3; Tecnoedil S.A. Constructora presentó una oferta por los lotes 2 y 5; y Constructora Heisecke S.A. ofertó por los lotes 4 y 5.

El ingeniero Carlos Vicente Gueyraud hizo una oferta por los lotes 2, 3 y 4, mientras que el Consorcio Centrosur, conformado por Construcciones y Viviendas Paraguayas S.A. y Chávez Construcciones S.A.I., formuló una propuesta por los lotes 1, 2, 3 y 5; T.R. Construcciones S.A. ofertó para el lote 4; MM S.A. Constructora presentó una oferta para el lote 2; e Ingeniería de Topografía y Caminos S.A. ofertó para el lote 1.

Por su parte, el Consorcio Central, integrado por Black S.A. y 14 de Julio S.A., hizo una propuesta para los lotes 1, 2 y 5; Compañía de Construcciones Civiles S.A. ofreció para el lote 2; el Consorcio Rutas, conformado por Constructora Río Paraná y Construmac S.R.L., ofertó para los lotes 2, 3 y 4; y Sotec S.A. entregó una oferta de para los lotes 1, 2, 3 y 4.

Asimismo, Teco S.R.L. propuso una oferta para los cinco lotes; Concret-Mix S.A. ofertó para los lotes 1, 2, 3 y 4; TOCSA S.A. presentó una oferta para los lotes 1, 2 y 5; L.T. S.A. para los cinco lotes; y Ecomipa S.A. ofertó para el lote 3. Finalmente, el ingeniero Miguel Ángel Chávez Hausman presentó una propuesta para los lotes 1, 3 y 4, mientras que Iniciativas Constructivas Paraguayas S.A. ofertó para los lotes 1, 2, 3 y 4.

Toda la documentación está bajo resguardo de la Coordinación de Evaluación de Ofertas, dependiente del Gabinete Ministerial, para su análisis técnico y económico por parte del Comité de Evaluación. Este llamado es de carácter plurianual, y su continuidad en los ejercicios fiscales 2026 y siguientes dependerá de la disponibilidad presupuestaria y de la asignación correspondiente en el Plan Financiero, conforme a la Ley N.º 7021/22.

Mejoras previstas

El Plan Central 3 prevé, además de la pavimentación, la ejecución de drenajes (alcantarillas y cunetas), señalización vial, barandas de defensa, puentes de hormigón armado y otras obras complementarias. Según Obras Públicas estas intervenciones “buscan ofrecer una infraestructura más segura, duradera y eficiente, que contribuya a reducir los tiempos de traslado, mejorar la seguridad vial y dinamizar la economía local”.

Las obras se suman a los trabajos en ejecución del Plan Central 2, que contempla la pavimentación de más de 134 kilómetros en Areguá, Capiatá, Guarambaré, Itá, Ñemby y San Lorenzo, así como al Plan 1.000, desarrollado con el apoyo de Itaipú Binacional, orientado a consolidar ciudades más conectadas, accesibles y sostenibles en todo el país.