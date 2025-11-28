Black Friday: origen, mitos y claves para comprar con la cabeza fría

El Black Friday tiene su origen en la década de 1950 en Filadelfia. La policía local comenzó a llamar “viernes negro” al día posterior al Día de Acción de Gracias por el caos de tránsito y multitudes que abarrotaban las tiendas antes del partido de fútbol americano del sábado.

Con el tiempo, el comercio adoptó la fecha como el puntapié de la temporada navideña y la dotó de grandes promociones para atraer más público. Desde entonces, y con el empuje del comercio electrónico, el fenómeno se globalizó.

Hoy, el evento suele extenderse a todo el fin de semana e incluso a semanas previas, con el “Cyber Monday” como complemento digital. Esa expansión, sin embargo, también diluye el carácter “único” de las ofertas.

¿De verdad bajan los precios?

La respuesta corta es: a veces sí, a veces no. En Estados Unidos, reportes anuales de firmas de monitoreo de precios revelan que las rebajas más agresivas suelen concentrarse en electrónica de consumo (televisores, audífonos, consolas), pequeños electrodomésticos y videojuegos.

En categorías como indumentaria, juguetes y muebles, los descuentos fuertes pueden aparecer igual o mejores en otras ventanas (fin de temporada o enero).

No es raro que algunos comercios “inflen” el precio de lista semanas antes para simular recortes más profundos.

En Paraguay, donde muchas tiendas replican la fecha con stock local o importado, conviene mirar el precio histórico y no solo el porcentaje de descuento. Los costos logísticos, el tipo de cambio y los impuestos pueden amortiguar la rebaja real frente a lo que se ve en publicidad. Además, cuando se compra al exterior, hay que sumar envío, aranceles y tiempos de entrega.

Por qué hay que ser cauto: el costo de financiar la “oferta”

Descuentos “desde” : suelen aplicarse a pocas unidades o a modelos específicos. Lea la letra chica.

Cuotas que encarecen : si paga con financiación, verifique el costo financiero total. Una cuota “sin interés” puede incluir recargos por gestión o seguros.

Anclaje y urgencia : contadores regresivos y “últimas unidades” disparan compras impulsivas. Revise si realmente necesita el producto y si su presupuesto lo permite.

Política de cambios y garantías : en tecnología, los cambios por desperfectos pueden tener plazos acotados. Conserve factura y embalaje. En productos importados, confirme si la garantía es local o del fabricante.

Fraudes online: verifique que el sitio sea oficial (https, candado, dominio correcto), desconfíe de links en redes y no comparta datos por mensaje. Use medios de pago con protección al comprador.

En caso de reclamos, recuerde que en Paraguay las prácticas comerciales están bajo la órbita de la autoridad de defensa del consumidor; documentar capturas de pantalla y condiciones anunciadas ayuda a respaldar un reclamo.

¿Se venden productos de segunda mano?

Sí. El Black Friday también es ocasión para comprar productos reacondicionados (refurbished) u “open box”: suelen venir de devoluciones con empaques abiertos o reparaciones menores. Pueden ser una oportunidad si la rebaja es sustancial y la garantía es clara, aunque suele ser más corta que la de un producto nuevo.

También hay liquidaciones de “generación anterior”: modelos del año anterior con descuento para hacer lugar al stock nuevo.

Además, se activan las plataformas de reventa: particulares aprovechan la demanda para ofrecer artículos usados. En estos casos, no hay garantía y el riesgo es mayor; utilice intermediación segura y evite pagos adelantados sin respaldo.

Claves para no caer en la tentación de las compras innecesarias

Haga una lista y un presupuesto : priorice necesidades reales. Si un ítem no está en su lista, probablemente no lo necesite.

Compare en al menos tres comercios: precio final en guaraníes, costo de envío, tiempos y política de devolución.

Mire el historial de precios : use capturas o herramientas que registran variaciones. Si no hay historial, compare con precios de semanas previas.

Regla de las 24 horas: para compras no esenciales, espere un día . Si sigue convencido, adelante.

Cálculo de cuotas vs. contado: cuente el total pagado, no solo el valor de la cuota. Si hay interés, evalúe si conviene esperar a otra rebaja.

Suscripciones y extras: verifique si la compra incluye servicios que se renuevan automáticamente.

Señales de alerta: descuentos desproporcionados, medios de pago no habituales, falta de datos de contacto o de política de devolución clara.

¿Conviene comprar en Black Friday?

Conviene cuando:

Ya investigó el precio histórico y el descuento es genuino .

El producto está en su lista y encaja en su presupuesto.

La financiación no encarece significativamente el total.

La garantía y la política de devolución son adecuadas.

No conviene cuando:

La compra responde a la urgencia del “hoy o nunca”.

El descuento depende de condiciones poco transparentes .

Debe endeudarse a tasas altas o comprometer gastos esenciales del mes siguiente.

Otras fechas de rebajas en el calendario

Cyber Monday: el lunes posterior al Black Friday , enfocado en comercio electrónico. Muchas veces extiende las mismas ofertas o agrega stock.

11.11 (Singles’ Day): el 11 de noviembre, originado en China; gigantes del e-commerce ofrecen grandes rebajas, especialmente en gadgets y accesorios. Considere aranceles e impuestos de importación.

Prime Day: evento anual de un gran marketplace internacional, con foco en tecnología y dispositivos propios. Requiere suscripción.

Fin de temporada: liquidaciones de verano e invierno en indumentaria y calzado suelen ofrecer precios iguales o mejores que Black Friday.

Vuelta a clases: útiles, notebooks de entrada y periféricos tienen promociones específicas entre febrero y marzo.

Enero y posfiestas: electrodomésticos y decoración con rebajas por cierre de temporada.

Hot Sale y eventos locales: campañas organizadas por cámaras de comercio y minoristas paraguayos en distintas épocas del año.

El Black Friday puede ser una buena oportunidad, pero no es sinónimo de “mejor precio del año” para todo. La clave es planificar, comparar y calcular el costo total.

En finanzas personales, el mejor descuento no es el porcentaje más grande, sino pagar lo justo por lo que realmente necesita sin poner en jaque su presupuesto. Si va a comprar, que sea con información, paciencia y un plan.