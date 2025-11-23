Tres días imperdibles del Black Shopping Weekend

Durante tres días, los clientes podrán acceder a descuentos y beneficios especiales, una oportunidad ideal para adelantar las compras de fin de año con precios altamente competitivos.

El evento también incluirá actividades de entretenimiento y contará con el apoyo de los principales bancos y medios de pago, que ofrecerán beneficios adicionales a sus tarjetahabientes.

Esta edición se realiza con el auspicio de Munich Ultra, Bancard y Honor, marcas que acompañan el impulso del comercio formal en el país.

Habrá ofertas imperdibles en el Shopping Mariscal, Paseo La Galería, Pinedo Shopping, delSol, Villamorra Shopping, Shopping Multiplaza, San Lorenzo Shopping, Fuente Shopping de Salemma, Shopping Mariano, Mall Excelsior, Paseo Alameda, Paseo 1811, Century Plaza Lambaré, Paseo Vía Allegra, Plaza Madero, Plaza Norte, Estación Los Jardines, Distrito Perseverancia, Shopping París, Lago Shopping, Costanera Shopping y Shopping Dubai.

Una industria en evolución

Para Andrés Kemper, presidente de la Cámara de Centros Comerciales del Paraguay (CCCPy), este evento representa mucho más que tres días de descuentos.

“El Black Shopping Weekend es una iniciativa que impulsa el movimiento económico del país y fortalece la formalización del comercio”, afirmó.

“Cada año crece no solo en participación, sino en impacto”, agregó.

Kemper resaltó el rol fundamental de la CCCPy en el desarrollo del sector.

“A través de la Cámara contribuimos directamente a la formalización. Los trabajadores de los centros comerciales forman parte del sistema social, y eso impulsa un crecimiento ordenado y profesional del sector”, señaló.

El consumidor gana

El Black Shopping Weekend ofrece una estructura de beneficios única en el mercado local: Promociones internas en cada local comercial; Acciones especiales impulsadas por los shoppings y Beneficios adicionales otorgados por los bancos mediante sus tarjetas.

“Tu banco te da un beneficio extra con tu tarjeta, independientemente del medio de pago. Eso hace que la experiencia de compra sea más completa y más conveniente para el cliente”, explicó.

Kemper recordó que gracias a la CCCPy se logró consolidar a todos los grandes jugadores del sector y profesionalizar la industria.

La CCCPy forma parte de la Cámara Latinoamericana de la Industria de Centros Comerciales (CLICC), lo que permite acceso a formación, tendencias globales y mejores prácticas.

“Paraguay está a la vanguardia en innovación en centros comerciales. Estamos alineados con las grandes transformaciones que se dan en la región y el mundo”, aseguró.

Con el Black Shopping Weekend, la CCCPy realiza uno de los eventos comerciales de mayor impacto en el país.

Su alcance nacional, la diversidad de beneficios y la participación de las principales marcas lo convierten en una pieza clave del calendario económico.

“Es una oportunidad real para el consumidor y un motor clave para la economía. Por eso, como cámara, reafirmamos nuestro compromiso de impulsar acciones que beneficien a todos: centros comerciales, comercios, trabajadores y clientes”, finalizó Kemper.

Con una industria en crecimiento y en plena evolución, el Black Shopping Weekend 2025 promete ser nuevamente un éxito que marcará el inicio de la temporada alta de compras en el país.