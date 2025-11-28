Ministro de Taiwán visitó la central Itaipú

Las autoridades de Taiwán fueron recibidas por el director técnico de Itaipú, Ing. Hugo Osvaldo Zárate, y por el superintendente de Gestión Ambiental, Dr. Jaime David Céspedes Torrez, quienes presentaron los principales programas ambientales de la Margen Derecha, consolidados a lo largo de cinco décadas.

Durante el recorrido, la comitiva conoció el modelo integral de gestión ambiental que incluye 87.000 hectáreas de áreas protegidas, 23.000 hectáreas de franja de protección del embalse, el trabajo del Centro de Investigación de Animales Silvestres, el programa de restauración “Itaipú Preserva” y el vivero forestal que produce más de un millón de plantines al año.

También se destacaron estudios de monitoreo climático y de calidad del agua, así como acciones en la Reserva de Biosfera Itaipú, región de más de un millón de hectáreas, declarada por la UNESCO.

El ministro del MADES subrayó que la visita busca impulsar alianzas estratégicas en restauración forestal, créditos de carbono e innovación ambiental. Como gesto simbólico, el ministro Peng plantó un árbol nativo en el Centro Ambiental Tekotopa.

Paraguay y Taiwán presentaron de forma conjunta sus iniciativas climáticas en la COP30, consolidando a Paraguay como referente regional en gestión ambiental.