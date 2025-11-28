San Bernardino: movida nocturna continúa en suspenso, lamentan

Según Marilyn Caballero, presidenta de la Cámara de Comercio de San Bernardino, hasta ahora “continúa todo igual” en lo que refiere a la incertidumbre sobre la movida nocturna en la ciudad. La situación genera preocupa a los comerciantes, ya que desde diciembre y durante todo el verano la localidad es masivamente concurrida.

Previamente, la Junta Municipal de San Bernardino había remitido una solicitud formal al intendente municipal Emigdio Ruiz Díaz, para solicitar la reconsideración de la firma de contratos con discotecas en el predio del Anfiteatro José Asunción Flores, sin embargo, hasta ahora no habría una respuesta por parte del jefe comunal, acotó Caballero.

“Es todo un conjunto y no solamente afecta a los dueños de bares; se trabaja con una programación para la temporada. Ahora mismo hay una incertidumbre grande y no podés contratar ni a un DJ porque no sabés si vas a poder abrir el boliche”, sostuvo la representante.

Asimismo, aseguró que ante las dudas sobre la habilitación o no, ahora ya se ve un impacto en las reservas hoteleras, que finalmente también afecta a una considerable cadena económica.

“Hay un interés económico”

Otro punto que mencionó la representante es que “hay un interés económico en el Anfiteatro por parte de alguien” y recordó que el intendente supuestamente dijo ser “obediente” sobre órdenes del “número 1″.

“Que salga a decir quién no le está permitiendo firmar los contratos; hay que hablar con la verdad. Si hay una ordenanza hay que cumplir con la ley; hay gente del poder y ligada al poder”, sentenci

