San Bernardino: apuntan a “vecinos poderosos” por bloqueo de movida nocturna en anfiteatro

La sesión de la Junta Municipal de San Bernardino realizada ayer terminó sin una definición sobre el conflicto en torno a los contratos con las empresas que operan discotecas y bares en el predio del Anfiteatro “José Asunción Flores”.

Durante el encuentro, se presentó una minuta para exhortar al intendente cartista, Emigdio Ruiz Díaz, a formalizar los contratos pendientes. Sin embargo, la iniciativa no prosperó, según explicó el concejal Arnaldo Vera (PLRA), quien reprochó la postura del intendente Emigdio Ruiz Díaz (ANR-HC) y cuestionó a sus colegas, a quienes calificó de “tibios”.

“Nos sorprendió la negativa del intendente de abrir las discotecas en el lugar más emblemático que es el anfiteatro. Está generando un enojo social y una inestabilidad económica. Los principales afectados son los cobradores de estacionamiento, los meseros y los carritos de hamburguesa. Les sigo tratando a mis colegas de tibios”, afirmó.

A puertas del verano

El concejal recordó que la temporada de verano se acerca y que San Bernardino depende en gran parte de su vida nocturna. Por ello, expresó su preocupación ante la falta de definiciones.

“Eso es lo que justamente genera zozobra, no podemos frenar un proceso de licitación. El anfiteatro se preparó para la explotación nocturna. Antes nadie quería vivir en los cerros de San Bernardino, todos querían vivir a orillas del lago. Hoy día, como se llenó todos esos lugares, la gente está edificando en la punta de los cerros”, añadió.

Condominios como opositores a la movida nocturna

Vera sostuvo que los residentes de nuevos condominios levantados en las inmediaciones del anfiteatro serían quienes impulsan el freno a la explotación nocturna del espacio.

“Hay barrios cerrados que se están habilitando cerca del anfiteatro y son personas muy poderosas en el país. Usan su fuerza política y prohíben. Es algo muy egoísta de parte de los inversionistas del sector inmobiliario porque están asesinando a una ciudad”, afirmó.

El concejal advirtió que la paralización de las actividades nocturnas afecta a los permisionarios del anfiteatro, comerciantes, trabajadores del transporte y a quienes realizaron inversiones en hospedajes.

“San Bernardino, sin discotecas, no va a ser San Bernardino. Hay gente que invirtió mucho. Se hicieron posadas, casas para alquilar y en eso no se está pensando. Por eso, es que trato de levantar la voz por la gente que no está siendo involucrada”, señaló.

Ordenanza habilita a operar, pero contratos siguen sin firmarse

Aunque existe una ordenanza que permite a los locales nocturnos operar por un año más, el intendente Ruiz Díaz mantiene su negativa a firmar los contratos correspondientes a la temporada veraniega 2025/2026, lo que mantiene el conflicto estancado.