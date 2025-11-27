Bares de San Bernardino, desesperados por no saber si podrán trabajar este verano

El conflicto por la habilitación de discotecas en el Anfiteatro José Asunción Flores sigue aumentando y los pobladores y empresario del rubro no saben aún cómo será el movimiento en este verano. Ante las presiones, la Junta Municipal aprobó una minuta para pedir al intendente de San Bernardino que preste atención a este asunto.

La nota responde a un pedido de la Cámara de Comercio de San Bernardino, que advirtió de un “riesgo inminente de deterioro de la dinámica socioeconómica local” si los cuatro grupos de discotecas afectados no inician operaciones en la temporada alta.

Óscar Valdez, presidente de la Junta Municipal, declaró que los ediles ya cumplieron con su rol. “Nosotros como Junta Municipal acompañamos la minuta de un concejal solicitando la reconsideración planteada por los representantes de la Cámara de Comercio en relación con la firma del contrato de las discotecas”, declaró.

El presidente recordó que la habilitación ya fue dada por el cuerpo legislativo a principios de año. “En marzo se firmó la Ordenanza N° 55/2025, dándole por una temporada más a los discotequeros en esa zona del anfiteatro", recordó.

Valdez enfatizó que el trámite depende de una acción del Ejecutivo. “(La nota fue enviada) para reiterar al Intendente, al Ejecutivo, para que puedan firmar los contratos con los grupos afectados en esa zona”, señaló.

Preocupación por las inversiones y el tiempo

Según el presidente de la Junta, la falta de definición está generando una gran incertidumbre en los cuatro grupos empresariales que operan las discotecas, quienes ya realizaron inversiones previas en el sitio.

“Conciertos y resto-bar están habilitados, queda esta gente afectada que está preocupada y ojalá que se llegue a un acuerdo muy pronto con el Intendente, está en la cancha del Intendente... Como Junta ya hicimos lo que teníamos que hacer, lastimosamente no podemos firmar los contratos”, manifestó.

Valdez señaló la gravedad de la situación a pocos días del inicio de la temporada de verano. “Si se llega a un acuerdo pronto, creo que pueden estar habilitados en la misma zona, donde ya tienen sus inversiones. En caso de que no, tendrían que nuevamente invertir. Para ellos volver a invertir ahora mismo ya es tarde. Creo que por eso están un poco desesperados con esa incertidumbre de querer que se solucione”.

El motor económico en juego

El documento firmado por la Junta Municipal advierte que la actividad nocturna no es mero ocio, sino el principal motor de ingresos para toda la cadena de valor en San Bernardino. Mencionaron que se debe pensar en el sector hotelero, gastronómico y muchos servicios periféricos.

Los ediles consideran que la negativa o el cierre de esos bares comprometería la estabilidad financiera de numerosos conciudadanos. El presidente de la Junta hizo un llamado final al diálogo, pero dejó todo en manos del Intendente.