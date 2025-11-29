Chía paraguaya sigue siendo el líder de provisión a nivel global

Paraguay se afianza como un proveedor líder de chía y conquista mercados.

El presidente de la Cámara Paraguaya de Chía,Shoichi Takahashi, comentó a ABC que el sector inició con este cultivo aproximadamente hace unos 25 años debido a la falta del producto en México, país del que es originario.

Señaló que Paraguay, como un “excelente país productor”, no solo de soja y otros commodities, fue creciendo de manera estable en la producción de chía.

Indicó que, desde hace aproximadamente 10 años, es el líder mundial en producción y provisión del producto. Explicó que, si bien aumenta la cantidad de productores y exportadores, el país logró estandarizar una buena calidad.

Además, cuenta con trazabilidad y existe una comunicación fluida entre el productor y la industria, quienes trabajan de manera constante y mejoran continuamente.

Más de la mitad del consumo mundial

El presidente resaltó que la chía paraguaya abastece más de la mitad del consumo mundial, lo que hizo que varios compradores fijen su atención en Paraguay. “Saben en qué época se siembra y se cosecha. Nuestros principales mercados son Estados Unidos y Europa, donde estamos liderando fuertemente. En los últimos tres años, la demanda crece de manera exponencial en Asia y Medio Oriente”, destacó.

Agregó que existen algunos países competidores, como México, Argentina, Bolivia, África e India, pero que Paraguay mantiene el liderazgo.

En cuanto a la producción nacional, señaló que en el 2024 se obtuvieron unas 75.000 toneladas. Para este año esperan alcanzar un volumen similar y, para la próxima zafra, el sector planea crecer entre un 20% y 30% en producción.

Respecto a las zonas de cultivo, indicó que se encuentran en todo el territorio nacional. Sin embargo, la mayor concentración se da en Canindeyú, San Pedro y el norte de la Región Oriental. Asimismo, actualmente el cultivo se expande hacia el sur, en Alto Paraná, Caaguazú, Itapúa y también en el Chaco.

Sobre la resistencia del cultivo a las condiciones climáticas, explicó que la chía es de otoño–invierno y no se superpone con la siembra principal de soja, lo que facilitó su adopción entre los productores. Añadió que requiere algo de frío y es sensible a la luz del día, siendo estas sus variables más críticas.

Mantener la calidad

En cuanto al principal desafío del sector, mencionó mantener la calidad, introducir nuevas tecnologías, conservar el volumen y sostener la credibilidad. “Estamos formando la Cámara para seguir manteniendo el liderazgo, con buena comunicación entre los entes internacionales y locales, además de buscar intereses comunes para los miembros del gremio, tanto productores como exportadores”, indicó.

Manifestó que el cultivo se suma y no compite con otros rubros principales del Paraguay, y que la tecnología que requiere no implica un costo adicional, ya que se puede trabajar con los mismos insumos y maquinarias.

El presidente también señaló que en el rubro participan pequeños, medianos y grandes productores. Con la formalización de la Cámara desean cuantificar el impacto socioeconómico a nivel nacional y regional, aseguró.

Finalmente, explicó que la Cámara está conformada con todos sus miembros y que el siguiente paso es completar la formalización ante el Ministerio de Industria y Comercio (MIC).