Eligen a titular de ANDE como presidente de CIER

El nombramiento del titular de la ANDE, Félix Sosa, como presidente de la CIER es visto como un firme reconocimiento por parte de los 16 países que componen la CIER al desempeño del Ing. Sosa y al fortalecimiento de la posición de Paraguay en el ámbito regional, resaltó la empresa estatal.

Informó además que la ANDE fue galardonada con dos premios en el marco del Premio CIER de Innovación 2025, que distingue las mejores iniciativas del sector en Latinoamérica. La ANDE obtuvo el Primer Puesto en la categoría Descarbonización gracias a su proyecto “Primer Contacto con la Energía Eléctrica – Implementación de Fuente Solar con Respaldo de Batería en una Comunidad Indígena y su Impacto Social”.

Esta iniciativa permitió llevar energía eléctrica segura y sostenible a unas 250 familias de la comunidad indígena Ishir de Puerto Esperanza, en el Chaco, según explicó.

Lea más: ANDE aclara quién ordenó el corte de energía a Essap y niega trasfondo político

Adicionalmente, la empresa estatal de electricidad se hizo con el Segundo Puesto en la categoría Digitalización, por el proyecto “Aplicación de data analytics con Python enfocado en la detección de posibles casos de hurto de energía en media tensión”.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy