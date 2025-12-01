Obra de la Avda. Mariscal López concluirá con millonario encarecimiento

En agosto del año pasado, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) adjudicó las obras de mejoramiento de la avenida Mariscal López (ruta departamental D027) a la empresa Tecnoedil SA Constructora, representada por Rolando Ríos Tomboly, por G. 54.087 millones, un monto muy por encima del precio de referencia, fijado en G. 42.652 millones.

Del total adjudicado, G. 48.910 millones debían destinarse a la puesta a punto de la avenida, con un plazo de ejecución de 12 meses. El resto corresponde al mantenimiento posterior, previsto por 18 meses.

Sin embargo, el costo de la rehabilitación ya trepó a G. 60.793 millones, que representa un aumento de G. 11.883 millones —equivalentes al 24%— respecto a lo previsto inicialmente para su puesta a punto. Si se mira el monto global del contrato, el encarecimiento supera el 12%.

Consultado sobre las razones del millonario aumento, el Ing. Óscar Rivas, responsable de la fiscalización de la obra del MOPC, explicó: “Entre otros trabajos, se aumentó la cantidad de veredas, así como las obras de drenaje, con alcantarillas de nuevos tamaños y en mayor cantidad. Además, se incorporaron obras cloacales que son nuevas”.

Pero los documentos oficiales de estas obras, correspondientes a la adenda 1, aún no fueron publicados en el portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas.

Obra debía culminar en octubre

El proyecto contempla la rehabilitación del tramo que va desde Madame Lynch hasta el cruce Yberá, en San Lorenzo, cubriendo 6,3 kilómetros. Actualmente, presenta un avance físico del 89% y, según el contrato original, debía culminar en octubre pasado.

Consultado sobre el incumplimiento del plazo de 12 meses, Rivas señaló que se debió a “ajustes en la definición del proyecto y a condiciones climáticas adversas”, y confirmó que el plazo se extendió hasta diciembre de 2025 “con modificaciones al contrato y los recursos establecidos”.

“En general, los cronogramas de obras sufren modificaciones, principalmente por las lluvias y sus consecuencias, además del traslado de servicios. También se realizaron ajustes al proyecto. Todo esto llevó a reprogramar el plazo, que ahora va hasta diciembre de 2025, según lo previsto en el contrato”, sostuvo.

Ante la consulta sobre la aplicación de multas o penalizaciones a la contratista por el retraso, Rivas indicó: “Siempre que correspondan, se aplicarán”.

Construcción entró en etapa final

Respecto a las medidas para minimizar el impacto del atraso en el tránsito y los comercios, afirmó que se implementaron señalizaciones adecuadas y un plan de comunicación permanente para la implantación de desvíos.

El MOPC informó que desde este sábado se iniciaron los trabajos de asfaltado definitivo en el tramo comprendido entre la calle Cerro Porteño y la avenida Madame Lynch. Según la institución, estas labores forman parte de la fase final de intervención y están próximas a su culminación.

Durante este periodo, el tránsito operará en sentido contrario habilitado con doble mano, con el objetivo de mantener la circulación vehicular y minimizar las molestias a los usuarios, permitiendo que el flujo continúe mientras se avanza en la colocación del nuevo pavimento.

Cabe recordar que cada día más de 600.000 vehículos, tanto particulares como del transporte público, ingresan o salen de la capital, lo que representa aproximadamente 1.300.000 personas. La avenida Mariscal López es una de las arterias más relevantes, junto con Eusebio Ayala, España, Artigas, San Martín, General Santos y Félix Bogado.