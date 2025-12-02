Canciller planta a senadores por el espionaje de Brasil

Mediante la nota DM/N.° 253/2025, de ayer, 1 de diciembre , el canciller Rubén Ramírez se dirigió al presidente de la Comisión, el senador Javier Zacarías Irún, para excusarse de participar hoy en la sesión a la que fue convocado. El ministro alegó que “compromisos asumidos con anterioridad lastimosamente me impiden concurrir en esta ocasión”. No obstante, manifestó su “predisposición para asistir en una posterior reunión de la Comisión en una fecha venidera”.

La convocatoria al embajador Ramírez Lezcano tenía como objetivo que explique el impase diplomático generado por denuncias de espionaje que frenaron temporalmente la negociación del Anexo C de Itaipú, tema de gran interés nacional, a raíz de una nota presentada por el senador Rafael Filizzola el 20 de noviembre pasado.

La ausencia del ministro Ramírez Lezcano fue recibida con críticas por Filizzola, quien tildó la excusa de “falta de respeto” al Poder Legislativo. El legislador recordó que las comisiones del Congreso “constitucionalmente tienen la facultad de convocar a funcionarios públicos” y que, en este caso, se trata de la comisión de Defensa Nacional, además de la de Asuntos Constitucionales, lo que añaden peso a la necesidad de la comparecencia. El senador vinculó la necesidad de la audiencia con el tema del espionaje, que en su momento “fue motivo de escándalo para todos” y tuvo un “alto costo” para el país, ya que el gobierno suspendió las negociaciones del Anexo C.