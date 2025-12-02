Itaipú, once meses con fuerte caída en transferencias al Paraguay

Entre enero y noviembre del presente año, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), así como la Administración Nacional de Electricidad, recibieron desde Itaipú, a través del Banco Central del Paraguay, US$ 430 millones, en tanto que en el mismo lapso, pero del año anterior, ingresaron US$ 505,3 millones.

Por consiguiente, entre los once primeros meses de este ejercicio y los once del anterior hay una diferencia de US$ 75.300.000. En números relativos, este año, en comparación con el 2024, las transferencias sufrieron una merma del 14,9%.

El desglose de estos resultados, que se conformaron mediante tres vertientes principales, veremos que la caída más estrepitosa se registró en el ámbito de la compensación por cesión de energía, el “precio” real que recibe el Paraguay por ceder su excedente energético en Itaipú al sistema eléctrico brasileño.

l informe relata que entre enero y noviembre de este año, el MEF recibió desde Itaipú en concepto de Compensación por Cesión de Energía US$ 154 millones; mientras en similar período del año pasado ingresó US$ 211 millones. La caída, por ende, fue del 27% o US$ 57 millones menos.

<b>También los Royalties se contrajeron</b>

La segunda vertiente, etiquetada en el Tratado como Royalties, de los US$ 244,5 millones que enviaron en 2025 se redujeron a US$ 227 millones, 7,2% menos que el año pasado.

Finalmente, los beneficios de la ANDE, de los US$ 49,8 millones registrados en 2024, bajaron este año a US$ 49 millones.