Caja pagará bonificación a jubilados municipales mañana, a quienes deben haberes desde julio

La Municipalidad de Asunción transfirió a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Funcionarios Municipales G. 3.521 millones. Con esto quedaría una deuda de G. 16.000 millones, además de G. 32.000 judicializados.

Con esta transferencia, la caja completa los fondos necesarios para poder entregar a sus asociados la gratificación, que se conoce entre jubilados como aguinaldo. Sin embargo, siguen pendientes varios haberes desde el mes de julio de este año.

“Con lo cobrado a la Municipalidad de Asunción, G. 3.521 millones, completamos el monto para la gratificación, que le llamamos también muchas veces aguinaldo y eso lo vamos a pagar mañana a la tarde. Ya estamos procesando toda la documentación y le va a beneficiar a la totalidad de los jubilados y pensionados”, sostuvo Venancio Díaz, presidente de la caja.

Pese al pago, continuarán reclamando los pagos pendientes a fin de recaudar para pagar lo que falta de julio, agosto, septiembre y hasta donde se pueda.

Presidente de la caja tiene esperanza

Venancio dijo que tienen gran esperanza los municipios están gestionando préstamos y están también recaudando bien, según un informe que les brindaron desde las instituciones.

“Tenemos esperanza de que ellos puedan ponerse al día si por lo menos nos pagan todo lo que tienen atrasado del 2025, nosotros tenemos gran posibilidad de pagar por lo menos hasta septiembre y si por ahí conseguimos que se renegocie la deuda que tenemos judicializada y ganada por la caja, entonces podemos llegar más”, aseguró.

Los jubilados y pensionados que integran la caja actualmente son 2.537, de los cuales 1.780 son de la Municipalidad de Asunción, lo que demanda a la misma G. 7.660 millones por mes.

Venancio aseguró que con la desprecarización de los funcionarios públicos, que serán incorporados a la formalidad con la nueva ley de servicio civil, en enero de 2028, se integrarán 20.600 nuevos aportantes que están fuera del sistema actualmente, con lo que se va a lograr la sostenibilidad y el fortalecimiento total de la caja.

“Es un proceso que no es fácil porque es político. Hay 463 jubilados en situación de espera de la Municipalidad de Asunción y hay más de 150 del interior. Eso demandaría otra vez asimilarles a todos ellos, que ya están cumpliendo, ya cumplieron años, ya cumplieron aporte. G. 3.250 millones más necesitamos para cubrir y tenemos un déficit mensual de G. 2.193 millones. ¿Cómo eso vamos a solucionar?, con la incorporación de por lo menos ya el año que viene del 50% de los 20.600”, concluyó.

Jubilados piden intervención

Los jubilados se manifestaron frente a la sede de la caja hoy, exigiendo que esta sea intervenida.

Exigieron además que el pago se realice por los haberes que se adeudan de hace al menos cinco meses.

También están analizando acciones para presentar y exigir que se les paguen los haberes correspondientes hasta regularizarse.

Denunciaron que más de 40 jubilados fallecieron debido a la falta de pagos, como así también que el pago realizado por la Municipalidad de Asunción se realizó por la presión que los propios jubilados realizaron, no así por la pésima gestión de las autoridades de la caja.