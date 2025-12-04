Duplicación de Tape Tuja: habrá desvíos temporales este fin de semana

Este sábado 6 y domingo 7 de diciembre, entre las 05:30 y las 17:30, se implementarán desvíos temporales sobre la avenida Elizardo Aquino (Tape Tujá), en el tramo comprendido entre las calles Gral. Bernardino Caballero y San Miguel, como parte de las intervenciones del Corredor Vial Las Residentas. Las medidas buscan mantener la circulación en ambos sentidos —dirección Asunción y Luque— mientras se desarrollan los trabajos viales.

De acuerdo con los datos del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), para facilitar la circulación sin interrumpir completamente el tránsito, se aplicará un esquema de cambios de carril, que se inicia con una zona de advertencia, continúa con un tramo de transición que conduce a los vehículos a circular momentáneamente por la banquina, y finaliza con el retorno gradual al carril habitual. Estas disposiciones permitirán que las obras continúen con seguridad, minimizando molestias a los conductores, prometió la cartera.

El diseño de los desvíos está alineado con las intervenciones del corredor: la duplicación de calzadas, el refuerzo del sistema de drenaje y los trabajos en infraestructuras complementarias demandan intervenciones puntuales, como la prevista este fin de semana.

Instan a conducir con precaución

Las autoridades instan a los automovilistas a respetar la señalización transitoria, reducir la velocidad y atender las indicaciones del personal presente en la obra. Además, advierten que los plazos y horarios podrían modificarse si las condiciones climáticas o del terreno así lo requieren.

Se recomienda planificar con antelación los traslados que involucren el tramo intervenido para evitar demoras inesperadas y garantizar un tránsito más seguro.

Detalles del Corredor Vial Las Residentas

El Corredor Vial Las Residentas es un ambicioso proyecto que busca duplicar la calzada de la avenida Elizardo Aquino —también conocida como Tape Tuja— desde la zona de Las Residentas hasta su intersección con la avenida Sudamericana, abarcando un tramo de aproximadamente 4,4 km.

La iniciativa, financiada por Itaipú Binacional y ejecutada por Benito Roggio e Hijos SA, representado por Óscar Franco, bajo la supervisión del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), incluye ampliación de calzadas, construcción de alcantarillas y drenaje pluvial, nuevos puentes, veredas, paradas de transporte público y señalización vial completa.

La inversión destinada a esta obra asciende a G. 133.573.887.295. Estas obras fueron encaminadas por el MOPC, pero licitadas y adjudicadas por la Fundación Parque Tecnológico Itaipú (FPTI-PY), lo que se traduce en un proceso que evade los controles de la ley N° 7021 de Contrataciones Públicas, pues los llamados de dicha entidad no se rigen por las normativas del país.