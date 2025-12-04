MEF destina G. 57.832 millones para pago a proveedores de medicamentos y alimentos

El Estado ejecutó pagos por G. 57.832 millones a través de la Dirección General del Tesoro Público (DGTP), según informaron desde la oficina de comunicaciones del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)

Esta inyección de capital busca oxigenar la cadena de pagos del sector privado en un momento crítico debido a las deudas acumuladas principalmente con proveedores de medicamentos, constructoras y alimentación. También se busca asegurar el suministro de medicamentos a hospitales y evitar cortes en servicios básicos e infraestructura.

El MEF detalló que estos pagos corresponden a Solicitudes de Transferencia de Recursos (STR) que ingresaron entre el 2 y 3 de diciembre, las cuales fueron cubiertas mediante una ingeniería financiera de tres fuentes:

G. 1.548 millones de la Fuente 10, destinada a caja chica, gastos reservados y programas de gratuidad en la educación superior.

G. 26.224 millones de la Fuente 20, que corresponde a recursos del crédito público y cubrió pagos a proveedores y acreedores.

G. 30.060 millones de la Fuente 30, integrada por recursos institucionales utilizados para caja chica y obligaciones con proveedores.

Más allá de las cifras, este movimiento revela una táctica recurrente de la cartera fiscal. Al financiar estos pagos mayoritariamente con deuda y recursos propios. De esta forma en parte, el Tesoro puede preservar la liquidez de la Fuente 10 (Recursos del Tesoro), especialmente en este mes que se pagan salarios y aguinaldos en la función pública, a lo que se suman también los beneficios sociales.

Para los sectores beneficiados con estos desembolsos del MEF —principalmente farmacéuticas y constructoras—, representa un balón de oxígeno y que a su vez, les permitirá cumplir con sus obligaciones.

Por otra parte, el fisco desembolsará unos US$ 682 millones este mes para pago de salarios, aguinaldos y demás beneficios sociales, que será además una inyección importante a la economía nacional.

Deuda pública en aumento

Según el último reporte disponible correspondiente al mes de septiembre de 2025, la deuda pública asciende a US$ 19.919,8 millones (41,1% del PIB).

La utilización de crédito para gastos corrientes refleja la rigidez del Presupuesto General, donde los ingresos tributarios son absorbidos mayoritariamente por gastos fijos salariales, lo que lleva al Estado a financiar parte de sus gastos operativos mediante endeudamiento.