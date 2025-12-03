Salarios y aguinaldo: ¿Cuánto dinero inyectará el Gobierno y cuándo inician los pagos?

El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) inyectará a la economía unos G. 4,8 billones (aproximadamente US$ 682 millones) mediante el pago de salarios, aguinaldos, haberes, gratificaciones y programas sociales correspondientes a diciembre de 2025, informó la cartera estatal en un comunicado. Detallaron igualmente que esta medida beneficiará de manera directa a 702.864 personas.

¿Cuándo inician los pagos?

De acuerdo con los datos proporcionados por el MEF, el calendario de pagos iniciará el viernes 12 de diciembre con los desembolsos para veteranos de la Guerra del Chaco, adultos mayores y pensionados.

Posteriormente, el pago de salarios y aguinaldos a los servidores públicos de los Organismos y Entidades del Estado (OEE) se realizará entre el lunes 15 y el jueves 18 de diciembre. El cronograma culminará el viernes 19, con los pagos a jubilados, herederos y pensionados, incluyendo las gratificaciones.

Según los datos oficiales, del total de beneficiarios directos, 77.525 son funcionarios administrativos, 57.098 policías y militares, 95.910 docentes, 54.818 trabajadores del sector salud, 79.121 jubilados, herederos y pensionados y 338.392 adultos mayores.

El MEF recuerda que el cumplimiento del cronograma está sujeto a la presentación en tiempo y forma de las Solicitudes de Transferencias de Recursos (STR) por parte de las OEE.

Pide refuerzo policial

Asimismo, en el marco de estos desembolsos, el MEF ha solicitado a los organismos de seguridad reforzar la custodia en los puntos de pago, considerando la magnitud de los recursos que serán movilizados.

Mencionan igualmente que el Ministerio de Economía coordinará además con el Banco Nacional de Fomento (BNF) las acciones necesarias para asegurar que los cajeros automáticos cuenten con los fondos suficientes para atender la demanda.