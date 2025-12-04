Optimismo empresarial se mantiene en Paraguay, según encuesta

El Indicador de Expectativas Empresarial (IEE) diseñado a partir de la Encuesta Mensual de Tendencia Económica (EMTE) se ubicó en 50,59 puntos en el mes de noviembre último, manteniéndose en zona de optimismo, aunque se registró una baja de 1,32% con respecto al indicador del mismo mes del año pasado,

La encuesta publicada por la Cámara Nacional de Comercio y Servicios del Paraguay (CNCSP) se basa en la visión y perspectiva de los empresarios de los principales sectores del país en datos como el empleo, los precios y las proyecciones económicas.

De acuerdo con las mediciones, es considerado como optimismo cuando los resultados son superiores a 50,00 puntos y un menor valor inferior indica un pesimismo en las expectativas empresariales.

Medición por sectores

Tras el análisis del empresariado local, se observó que la mayor parte de los sectores registró un retroceso en su Índice de Confianza Empresarial.

Según los datos publicados, en el rubro de otros servicios (que incluye contables, jurídicos, certificación, limpieza, almacenes generales, agencias marítimas, puertos, encuestadoras, funerarias, desarrolladores de software, etc) presentó una disminución del 2,33 puntos porcentuales en su puntuación, en comparación al mismo mes del año pasado, mientras que en los servicios financieros el retroceso fue de 1,79 puntos porcentuales.

Señales de desaceleración

En cuanto a la actividad económica actual, los encuestados indicaron que el dinamismo persiste, pero observan señales de desaceleración. Si bien la evaluación de la situación de las empresas en los últimos tres meses refleja un escenario de estabilidad, persisten diferencias relevantes entre sectores.

Para el sector de comercio, la percepción sobre la actividad reciente se mantuvo sin cambios, con 53,00 puntos, lo que confirma un trimestre con ventas relativamente firmes. Por el contrario, en el sector financiero se observó un leve deterioro, al retroceder de 51,00 a 50,50 puntos. Además, la valoración de la demanda (facturación) reciente cayó con mayor intensidad de 52,00 a 49,50, señala el IEE.

En el caso del transporte, presentó una mejora en su evaluación reciente, al pasar de 50,50 a 51,00 puntos, lo que sugiere una recuperación moderada de la actividad.

En otros servicios, la percepción de la situación empresarial en los últimos tres meses se redujo de 51,50 a 50,50, acompañada también de disminuciones en empleo y demanda (facturación) reciente.

En el caso del rubro inmobiliario, la situación de las empresas en los últimos tres meses se mantuvo estable en 50,50 puntos, esto es, un trimestre sin sobresaltos. Finalmente, el sector de la construcción mostró una mejora en su evaluación reciente, de 49,00 a 50,00 puntos, para alcanzar la zona de optimismo, aunque su indicador global continúa por debajo del umbral de los 50,00 puntos.

Empleo estable

En lo que refiere a la percepción del mercado laboral se mantiene estable, con variaciones mínimas entre sectores. Para el comercio, financiero y transporte, la situación del empleo en los últimos tres meses prácticamente no registró cambios relevantes.

En el otros servicios, las variaciones más marcadas se observan en las expectativas de empleo, que retrocedieron de 53,00 a 51,00 puntos. Mientras el inmobiliario una leve mejora en empleo reciente. En lo que compete a la construcción continúa con niveles de empleo sin variaciones.

“Las empresas del rubro aún no visualizan un escenario que amerite nuevas contrataciones”, señala el documento.

Expectativa sobre precios

Por su parte, las expectativas sobre la variación de precios exhiben una leve baja, al igual que el transporte y otros servicios (contables, jurídicos, certificación, limpieza, almacenes generales, agencias marítimas, puertos, encuestadoras, funerarias, desarrolladores de software, etc), aunque las expectativas del último se situaron en zona de pesimismo.

En el ámbito inmobiliario, las expectativas se mantuvieron sin cambios y, en el caso de la construcción, el indicador de precios mostró una ligera caída que lo llevó al umbral del pesimismo.

“Estos movimientos de valores evidencian un escenario de moderación desde la perspectiva empresarial, en concordancia con un ritmo de actividad que se mueve de forma estable”, apuntan con el análisis.

Actividad económica futura

Finalmente, las actividades económicas exponen cautela ante la evolución de la demanda. El indicador de la Cámara de Comercio detalla que la encuesta que mide la actividad esperada por las empresas en los próximos tres meses registra una tendencia más moderada, evidenciando así la preocupación por la evolución de la demanda interna.