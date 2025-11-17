Empresarios mantienen optimismo cauteloso

La Cámara Nacional de Comercio y Servicios presentó su Indicador de Expectativas Empresariales. El presidente de la CNCSP, Ricardo Dos Santos, comentó que este segundo indicador, correspondiente a octubre, muestra resultados similares a los de septiembre. En general, se percibe “un optimismo cauteloso” respecto a la economía, explicó.

“Confían en números económicos”

Dos Santos agregó que la mayoría confía en los números económicos que publica el Gobierno, especialmente en lo concerniente a la proyección de crecimiento, que se ubicaría por encima del 4%.

“Tal vez un 5% sería demasiado optimista y no alcanzable, pero superar el 4% es seguro. Sin embargo, existen algunos factores que generan ruido en estas cifras, como la deuda pública con las farmacias y las constructoras, que es preocupante, además del déficit de la caja fiscal y cuestiones relacionadas con el IPS”, afirmó.

No obstante, reconoció que la economía está funcionando bien, con la inversión nacional y extranjera que dinamizan el país. Reiteró el clima de optimismo, pese al “susto” de comienzos de año debido a la mala cosecha de soja, situación ya superada y con precios actualmente aceptables.

“Buenas expectativas”

El empresario considera que existen buenas expectativas para la campaña sojera y otros rubros del agro, por lo que el país atraviesa un proceso de recuperación agrícola. En cuanto a la exportación de carne, los resultados son positivos y los precios de faena se mantienen favorables. “Todo esto genera un movimiento de dinero que, en general, beneficia al sector comercio”, sostuvo.

En cuanto al empleo, las empresas mantienen expectativas positivas. Los resultados de la encuesta muestran que la percepción sobre el mercado laboral continúa en zona de optimismo, tanto al evaluar la situación reciente como al proyectar el corto plazo, en la mayoría de los sectores analizados.

Sobre este punto, Dos Santos manifestó que la situación del empleo es “enormemente desafiante”, ya que las empresas están en permanente búsqueda de mano de obra calificada. Añadió que sobre los trabajadores acostumbrados al sector formal y con historial laboral hay una alta demanda.

Construcción, sector cauteloso

Con relación a las expectativas de empleo para los próximos tres meses, la tendencia se mantiene en línea con la del trimestre anterior. Detalló que el único sector más cauteloso -aunque no pesimista- es el de la construcción, tras varios años de auge en el ámbito privado.

En cuanto al sector público, señaló la lentitud en las nuevas adjudicaciones, así como los cortes en las cadenas de pago, que afectan especialmente a las constructoras debido a los retrasos en los desembolsos del Gobierno.