Yacyretá producirá este año más de 16 mil GWh, estiman

Hasta noviembre, la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) registraba una producción de 14.382 GWh (1 GWh = 1000 MWh), según fuentes argentinas del ente, 1,3% superior a la cantidad que generó el año pasado, en similar período.

En noviembre último produjo 1.698 GWh, mayor en 35,3% a la cantidad que registraron en el mismo mes del ejercicio precedente. Sobre la tasa paraguaya de utilización, en franco descenso desde abril último, nada se sabe aún debido al hermetismo de la actual administración paraguaya de la entidad binacional.

Las fuentes consultadas indican que la estimación de referencia, 16.100 GWh, tiene en cuenta inclusive el aumento del caudal afluente del río Paraná la represa, hecho que se observa desde octubre último.

Hasta finales de noviembre pasado, la central paraguayo/argentina acumulaba en sus registros una producción 14.382 GWh, según nuestras fuentes. En otras palabras, en diciembre deberá añadir otros 1.718 GWh para alcanzar el total estimado del año.

Recaudación, según el acuerdo Peña/Milei

Entre enero y noviembre del 2024, los operadores de la central apuntaban 14.206 MWh generados. 1,3% más que la anotada este año. Noviembre último fue el mes con mayor producción, 1.698 MWh, contra los 1.255 MWh apuntados en el mismo mes del año pasado.

En cuanto a la recaudación de la binacional, basada desde el 11 de junio de este año en el Acuerdo/Peña Milei, específicamente en lo concerniente a la tarifa provisional vigente de US$ 28/MWh, y la producción estimada del año, según nuestras fuentes, alcanzaría US$ 47,5 millones, suma que dividida por dos permite concluir que a cada margen del río Paraná corresponderá US$ 23,7 millones.

La recaudación apuntada, especialmente su división entre las dos márgenes, reiteran nuestras fuentes, alcanza apenas para los gastos operativos más elementales.