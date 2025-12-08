Nombran a superintendenta de Jubilaciones y Pensiones

Griselda Maribel Figueredo de Giménez fue nombrada como superintendenta de Jubilaciones y Pensiones por el presidente de la República, Santiago Peña, mediante el Decreto 5081. La misma asumirá el 1 de enero sus funciones, ya que el decreto establece la vigencia a partir de la fecha mencionada.

Griselda Figueredo quedó como superintendenta de Jubilaciones y Pensiones tras un proceso que convocó a un concurso al cual se postularon 18 personas, de los cuales 6 fueron admitidos y 12 no admitidos, según la lista que dio a conocer el Consejo de Seguridad Social el 14 de noviembre último.

La lista de los admitidos fue remitida por el Consejo de Seguridad Social (CSS), cuya función es la de gobernar, orientar y controlar estratégicamente el sistema previsional.

El consejo está compuesto por parte del Poder Ejecutivo, el ministro de Economía y Finanzas, Carlos Fernández Valdovinos, el presidente del Banco Central del Paraguay, Carlos Carvallo Spalding, y la ministra de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Mónica Recalde.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En representación del sector empleador, como miembro titular, Enrique Vidal Lovera y como miembro suplente, Luis Fleitas Bogarín. Por el sector trabajador, como miembro titular, Jorge Sebastián López Luragui, y el miembro suplente, Ramón Tomás Ávalos González. En representación del sector jubilados, como miembro titular, Rodi Ozuna y miembro suplente, Jorge Pineda Brítez.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: ¿Qué debe hacer IPS para que no se agoten las reservas? Esto dicen las autoridades

Funciones de la superintendenta

La Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones es un nuevo órgano supervisor creado para controlar y fiscalizar las entidades previsionales (públicas y privadas) como el IPS, Cajubi, Caja Bancaria, etc.

Las críticas a este nuevo órgano refieren a una posible falta de transparencia, temor a un “superpoder” del superintendente, preocupación por el déficit de las cajas y la necesidad de una reforma (incluyendo militares y policías), resistencia de gremios y jubilados, y la demora en la conformación de su consejo.

También respecto a la potencial discrecionalidad de inversiones con los fondos jubilatorios, como por ejemplo, los de IPS y algunas modificaciones reglamentarias para favorecer a bancos específicos, vinculados a socios del presidente Peña, permitiendo inversiones temerarias.

Con este nombramiento, se completa el Consejo de Seguridad Social que entrará en vigencia a partir del 1 de enero, creado para dirigir la Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones con la aprobación de la Ley N° 7235/2023.