Viceministro de Trabajo responde a Cetrapam: pago de aguinaldo “no se discute”

El Centro de Empresarios del Transporte de Pasajeros del Área Metropolitana (Cetrapam) advirtió ante el propio Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS) que el pago de aguinaldos a los trabajadores del sector está en riesgo debido a una deuda acumulada del Gobierno, por subsidios y compensaciones, que, según el gremio empresarial, ya supera los US$ 10 millones.

Ante esta situación, César Segovia, viceministro de Trabajo, señaló que concretamente hay un atraso en el pago de los subsidios del mes de octubre y mes de noviembre.

“En base a la dinámica, no está todavía vencido. Técnicamente, en base a ese acuerdo, octubre es lo que están reclamando”, subrayó.

Con relación al riesgo en el pago del aguinaldo, dejó en claro: “La posición del Ministerio de Trabajo es muy clara. El Código Laboral no te da esa situación de impago de una eventual patronal para no pagar el aguinaldo. Para nosotros eso no se discute, el aguinaldo es un derecho del trabajador”.

Seguido amplió: “Ya se supone que la empresa tuvo que haber previsto en el año, porque el tema del aguinaldo no es algo circunstancial, es algo que existe históricamente, entonces, para nosotros no es un elemento válido”.

El viceministro apuntó que no tienen inconvenientes de intermediar, de buscar el diálogo, pero que independientemente de eso, antes del 31 de diciembre, las patronales deben abonar el aguinaldo al trabajador.

“El Ministerio va a seguir mediando en ese punto, pero la otra parte, en cuanto a condicionar el pago del aguinaldo a un desembolso del subsidio, no corresponde. La normativa es muy clara y el Ministerio actuará en su momento como policía laboral y aplicará las multas si es que efectivamente llega a concretarse”, remarcó Segovia.

Las sanciones por el no pago del aguinaldo van de 10 a 30 jornales mínimos por trabajador y por infracción.