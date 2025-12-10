Feria “Jajapo Porã Año Paha” en Asunción: esta es la fecha, ubicación y horario de este año

La 3° Edición de la Feria de la Agricultura Familiar “Jajapo Porã Año Paha Ñande Róga Guasúpe” se realizará en la oficina central de Asunción del Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) (Carios y William Richardson) este martes 16 de diciembre desde las 06:00 hasta las 14:00.

El evento es un espacio que reunirá a productores y emprendedores de todo el país con el objetivo de comercializar sus productos sin intermediarios, fomentando los circuitos cortos y garantizando precios justos tanto para quienes producen como para quienes compran.

La feria apunta a fortalecer la comercialización de rubros agrícolas, pecuarios, artesanales y de emprendimientos.

Los visitantes podrán encontrar productos frescos y de calidad: frutas y verduras de estación, queso Paraguay, carne, miel, huevos, artesanías y mucho más, todos traídos directamente desde las fincas.

“La agricultura familiar es el corazón productivo del Paraguay, y desde el CAH trabajamos para que cada familia tenga oportunidades de crecimiento. Esta feria es más que un espacio de ventas, es una puerta abierta para dignificar el trabajo rural y conectar directamente al productor con el consumidor”, indicó la Ing. Amanda León, Presidenta de la institución.

Apoyo de FAO

El evento se desarrolla con el apoyo de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) Paraguay con el objetivo de impulsar la Agricultura Familiar, un sector clave para la seguridad alimentaria del país.

A través de iniciativas como esta, se brinda un espacio real de venta, visibilidad y fortalecimiento económico para familias rurales, cooperativas y organizaciones productivas que sostienen el desarrollo de sus comunidades.

“Nuestro compromiso es seguir fortaleciendo a quienes alimentan al país, a través de créditos, asistencia y acompañamiento, porque cuando los productores y emprendedores crecen, el Paraguay avanza”, destacó.

En esta edición, también estarán presentes productores que forman parte del Programa Hambre Cero, quienes abastecen con alimentos frescos y de calidad a escuelas de todo el país.