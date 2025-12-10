Feria Ary Paha de la Agricultura Familiar se desarrolla hoy en Asunción

El lema de la Feria de la Agricultura Familiar es “Directamente de la finca del productor a la mesa del consumidor, sin intermediarios”, por lo que los consumidores aprovechan los precios y la calidad del producto.
Hoy, el tomate se encuentra a G. 14.950 el kilo en grandes supermercados, por lo que nuevamente se convierte en el producto estrella, al ofertarse a G. 4.000 en la feria.
Participan productores de Caaguazú, Itapúa, Paraguarí, Alto Paraná, Amambay, Central y son beneficiadas 615 familias.
Desde el Ministerio de Agricultura indican que los compradores podrán acceder a productos frescos y de calidad a precios justos, que incluyen:
- Queso Paraguay.
- Carne de cerdo.
- Lechón.
- Cabra.
- Oveja.
- Gallina casera.
- Pato.
- Huevo casero.
- Choclo.
- Harina de maíz.
- Poroto rojo.
- Miel de abeja.
- Maní.
- Poroto manteca peky.
- Habilla.
- Poroto peky.
- Almidón.
- Papa.
- Cebolla.
- Ajo.
- Tomate.
- Pimiento.
- Mandioca.
- Batata.
- Verdeos en general.
- Frutas de estación.
- Granos en general.
- Artesanías.
- Flores y plantas.