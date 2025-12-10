Nacionales
10 de diciembre de 2025 - 08:03

Feria Ary Paha de la Agricultura Familiar se desarrolla hoy en Asunción

Ofertan tomate a G. 4.000 en la Feria de la Agricultura Familiar del MAG.
Ofertan tomate a G. 4.000 en la Feria de la Agricultura Familiar del MAG.

La tradicional Feria Ary Paha de la Agricultura Familiar se instaló este miércoles en la plaza Eligio Ayala de Asunción, frente al Congreso de la Nación. El tomate sigue siendo el producto estrella, por el precio.

Por ABC Color

El lema de la Feria de la Agricultura Familiar es “Directamente de la finca del productor a la mesa del consumidor, sin intermediarios”, por lo que los consumidores aprovechan los precios y la calidad del producto.

Hoy, el tomate se encuentra a G. 14.950 el kilo en grandes supermercados, por lo que nuevamente se convierte en el producto estrella, al ofertarse a G. 4.000 en la feria.

Participan productores de Caaguazú, Itapúa, Paraguarí, Alto Paraná, Amambay, Central y son beneficiadas 615 familias.

Aseguran que en la Feria de la Agricultura Familiar los compradores podrán acceder a productos frescos y de calidad a precios justos.
Aseguran que en la Feria de la Agricultura Familiar los compradores podrán acceder a productos frescos y de calidad a precios justos.

Desde el Ministerio de Agricultura indican que los compradores podrán acceder a productos frescos y de calidad a precios justos, que incluyen:

  • Queso Paraguay.
  • Carne de cerdo.
  • Lechón.
  • Cabra.
  • Oveja.
  • Gallina casera.
  • Pato.
  • Huevo casero.
  • Choclo.
  • Harina de maíz.
  • Poroto rojo.
  • Miel de abeja.
  • Maní.
  • Poroto manteca peky.
  • Habilla.
  • Poroto peky.
  • Almidón.
  • Papa.
  • Cebolla.
  • Ajo.
  • Tomate.
  • Pimiento.
  • Mandioca.
  • Batata.
  • Verdeos en general.
  • Frutas de estación.
  • Granos en general.
  • Artesanías.
  • Flores y plantas.