Feria Ary Paha de la Agricultura Familiar se desarrolla hoy en Asunción

El lema de la Feria de la Agricultura Familiar es “Directamente de la finca del productor a la mesa del consumidor, sin intermediarios”, por lo que los consumidores aprovechan los precios y la calidad del producto.

Hoy, el tomate se encuentra a G. 14.950 el kilo en grandes supermercados, por lo que nuevamente se convierte en el producto estrella, al ofertarse a G. 4.000 en la feria.

Participan productores de Caaguazú, Itapúa, Paraguarí, Alto Paraná, Amambay, Central y son beneficiadas 615 familias.

Desde el Ministerio de Agricultura indican que los compradores podrán acceder a productos frescos y de calidad a precios justos, que incluyen:

