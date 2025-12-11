Fuerte expansión: maquila paraguaya ya supera los US$ 1.000 millones en exportaciones

El informe del Viceministro de Industria indica que las industrias maquiladoras acumularon hasta el penúltimo mes del año US$ 1.163 millones en envíos al exterior, lo que representa un crecimiento interanual de US$ 146 millones.

Entre tanto, según el reporte, al cierre de noviembre se registraron exportaciones por valor de US$ 111 millones.

Actualmente, las industrias maquiladoras generan un total de 35.328 empleos. Del total, el sector confección emplea a 8.076 personas; autopartes, 7.963; servicios intangibles, 3.959; plásticos, 2.742; y químicos-farmacéuticos, 2.566, concentrando el 72% de la mano de obra del sector.

En noviembre se registró una caída de 119 empleos en comparación con octubre de 2025, aunque interanualmente se observa un incremento de 5.971 empleos. El 45% de la mano de obra en la maquila está ocupada por mujeres.

Balanza comercial positiva

Al mes de noviembre, la balanza comercial de las industrias maquiladoras es positiva, dado que las exportaciones superan a las importaciones en un 87%, lo que refleja la incorporación de valor agregado.

Más ventas de autopartes

El principal rubro que lidera las compras de países del Mercosur son las autopartes, con un 34% del total de exportaciones, seguido de confecciones y textiles (17%) y aluminio y sus manufacturas (13%).

Además, los productos alimenticios representan el 12%, los plásticos y sus manufacturas el 7%, los productos químicos y farmacéuticos el 6%, los alimentos para mascotas el 2% y otros rubros el 9%. En total, estos segmentos concentran el 76% de las exportaciones del sector maquila hacia la región.

Ubicación de las industrias maquiladoras

El 91% de las empresas con programa de maquila aprobado se encuentra en los departamentos de Alto Paraná (47%), Central (29%), Capital (9%) y Amambay (6%).

Respecto al destino de las manufacturas nacionales, el informe señala que el 82% de los envíos se dirigió a países del Mercosur, con Brasil absorbiendo el 63% del total exportado y Argentina el 16%. También se registraron envíos hacia Estados Unidos, Países Bajos, Bolivia, Chile y Uruguay.