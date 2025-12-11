Maquila romperá récord histórico del 2024: a octubre 95% de meta cumplida

El régimen de la maquila se consolida como uno de los pilares estratégicos del desarrollo económico nacional. Las inversiones en bienes de capital e insumos, las exportaciones y la capacidad de generación de empleo han registrado un incremento significativo en el 2025. El incremento del 23% en la generación de empleo en el régimen ha permitido emplear formalmente a 35.447 paraguayos.

En entrevista con ABC Negocios, Diego Peyrat, de la Secretaría Ejecutiva del Consejo Nacional de Industrias Maquiladoras de Exportación (CNIME), analizó en profundidad el crecimiento del régimen, los motores que explican su desempeño y el papel que la maquila juega en la nueva estructura productiva del Paraguay.

Con esta combinación de cifras récord y un clima inversor en ascenso, Paraguay se perfila para cerrar el 2025 superando nuevamente su máximo histórico del 2024.

Lea más: La maquila exhibe una balanza favorable, así como la mayor participación femenina en el empleo

“Hoy, la maquila es un elemento esencial dentro de la competitividad industrial del país. No solo exportamos más, sino que exportamos mejor”, comentó Peyrat al inicio de la conversación con ABC Negocios.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Exportaciones rumbo a un récord histórico con el 95% de la meta anual en octubre

El incremento del dinamismo exportador constituye el principal indicador del desempeño del régimen. Las exportaciones maquiladoras alcanzaron US$ 1.052 millones entre enero y octubre, equivalentes al 95% del total exportado durante todo el 2024 (US$ 1.141 millones). Entre enero y octubre de 2024 las exportaciones de maquila sumaron US$ 918 millones.

Este comportamiento anticipa un cierre de año con un nuevo máximo histórico. “El dinamismo exportador no es casual. Responde a inversiones estratégicas, ampliación de plantas, incorporación de nuevas tecnologías y una importante diversificación de mercados”, señaló Peyrat.

Para el representante del CNIME, la maquila ha dejado de ser un sector complementario para convertirse en uno de los motores centrales del crecimiento económico. El 2025, afirma, se perfila ya como uno de los periodos más sólidos de la década en volumen exportado, inversión industrial y expansión empresarial.

Lea más: La maquila crece y genera gran expectativa

Importaciones industriales suben 18%

El fortalecimiento del régimen se sustenta en el comportamiento de las importaciones industriales vinculadas a la maquila. Hasta octubre, estas alcanzaron US$ 563 millones, lo que representa un incremento del 18% respecto al año anterior.

La importación de insumos, maquinaria y piezas que posteriormente se reexportan con valor agregado es un indicador directo de la actividad industrial. “Detrás de cada dólar importado hay un proyecto productivo ampliado, una nueva línea en funcionamiento o una empresa que decidió apostar por Paraguay”, explicó.

Asimismo, destacó que este crecimiento confirma la complejización de la matriz industrial del país, con más empresas incorporando tecnología de punta y procesos más avanzados de producción.

Brasil, Argentina y Europa miran a Paraguay

La estabilidad macroeconómica, la energía más barata de la región, el régimen tributario y los costos competitivos siguen posicionando a Paraguay como un destino atractivo para inversiones.

Lea más: Prevén mayor interés de brasileños para invertir en maquila paraguaya

En los últimos meses, empresas de Brasil, Argentina, España y otros países europeos han mostrado un marcado interés en instalar plantas industriales bajo el régimen maquilador. Las razones principales:

- Entorno macroeconómico estable

- Mano de obra y costos laborales competitivos

- Incentivos fiscales claros

- Energía eléctrica de bajo costo

- Reglas estables

- Ubicación estratégica entre grandes mercados

“Paraguay ofrece condiciones que pocos países pueden ofrecer simultáneamente. Eso nos posiciona como un punto clave para abastecer a Brasil y mercados extrazona”, enfatizó Peyrat.

El CNIME prevé que el flujo de solicitudes para instalación de nuevas maquilas aumentará tanto en el primer trimestre del 2026 como a lo largo del próximo año, dadas las ampliaciones industriales ya proyectadas.

91% de las maquilas en cuatro zonas

La expansión territorial del régimen se mantiene concentrada en zonas estratégicas: Alto Paraná (47%), Central (29%), Asunción (9%) y Amambay (6%), que suman el 91% de los programas maquiladores aprobados.

Estas zonas cuentan con infraestructura logística consolidada, acceso a rutas clave y cercanía a centros comerciales y fronterizos. No obstante, cabe destacar que otras dependencias trabajan para impulsar nuevas zonas industriales, especialmente en regiones con potencial productivo aún subutilizado.

Empleo formal crece +23%

Uno de los impactos más significativos del régimen este año se observa en el mercado laboral. Hasta octubre del 2025, el régimen mantuvo 35.447 empleos formales, lo que representa un aumento del 23% frente al mismo periodo del 2024.

“Cada empleo generado por la maquila implica capacitación, formalización y estabilidad para miles de familias. Este crecimiento está directamente vinculado con la diversificación de rubros y la llegada de nuevas inversiones”, indicó.

Agregó que el perfil de los trabajadores también está evolucionando. La maquila integra cada vez más técnicos especializados y personal capacitado en procesos industriales avanzados, impulsando una mejora en la calidad del empleo.

Aluminio y manufacturas representan el 68%

Las proyecciones de inversión para nuevos programas de maquila durante el 2025 evidencian un claro reordenamiento hacia sectores intensivos en tecnología, maquinaria y capital. Según datos del CNIME:

- Aluminio y manufacturas: 68%

- Confecciones y textiles: 16%

- Plásticos: 6%

El rubro metalúrgico, particularmente el aluminio, registró US$ 34 millones en inversiones proyectadas entre enero y octubre, convirtiéndose en uno de los segmentos más dinámicos.

“El sector Aluminio y manufacturas está trayendo capital, tecnología de punta y empleos altamente especializados. Esto permitirá que Paraguay avance hacia una industria con mayor valor agregado”, afirmó Peyrat.

Tres rubros lideran las exportaciones: autopartes (34%), confecciones (17%) y aluminio (13%)

Si bien autopartes y confecciones han sido históricamente los motores del régimen, principalmente por la demanda del mercado brasileño, el ingreso del aluminio como tercer rubro exportador marca un hito trascendental.

“Ya no dependemos de solo dos sectores. La diversificación es una señal de madurez industrial”, destacó Peyrat.

Cinco rubros que cimentaron el récord del 2024

Para comprender el desempeño del 2025, Peyrat recordó la base creada en el 2024, año en el que las exportaciones del régimen alcanzaron US$ 1.141 millones, un máximo histórico impulsado por cinco rubros principales: autopartes 28%, confecciones 19%, productos alimenticios 15%, aluminio y manufacturas 14%, y plásticos 7%.

En total, el 2024 cerró con US$ 1.109 millones en bienes y US$ 32 millones en servicios, además de US$ 571 millones en importaciones industriales.

La estructura exportadora del 2025, señala, es heredera directa de ese año de fuerte expansión.

Brasil absorbe 64%

Brasil continúa siendo el principal destino de las exportaciones maquiladoras, absorbiendo el 64% del total exportado hasta octubre del 2025. Sin embargo, la diversificación avanza con fuerza, con participación creciente en:

- Argentina: 15%

- Estados Unidos: 4%

- Países Bajos: 4%

- Bolivia: 3%

- Chile: 3%

- Uruguay: 2%

El incremento hacia mercados fuera de la región, particularmente Estados Unidos y Europa, constituye un objetivo estratégico para reducir la dependencia del Brasil y posicionar a Paraguay como proveedor global.

“La diversificación de mercados es clave para sostener el crecimiento. Ese es nuestro siguiente gran paso”, subrayó Peyrat.

Con el 95% de la meta anual alcanzada en solo diez meses, las proyecciones del CNIME apuntan a que Paraguay cerrará este año superando los resultados del 2024. Si se confirma, el 2025 se convertirá en el segundo año consecutivo de récord histórico en exportaciones bajo el régimen maquilador.

“Todo indica que este año marcaremos un nuevo récord. La maquila está dejando de ser una alternativa y se está convirtiendo en una herramienta estratégica que utiliza el Estado para atraer inversiones”, afirmó.

Una nueva etapa para la industria nacional

Peyrat concluyó destacando que el dinamismo actual no solo se observa en las exportaciones, sino también en la creación de nuevas empresas, la ampliación de capitales y la consolidación de inversiones industriales.

“El dinamismo del régimen no solo se refleja en las exportaciones. También lo vemos en la creación de nuevas empresas y en la consolidación de inversiones. Paraguay está entrando en una nueva etapa de desarrollo industrial”, sostuvo.

Con más inversión, más empleo, más tecnología y mayor presencia en mercados internacionales, el régimen maquilador se prepara para cerrar un nuevo año con cifras históricas y proyecciones que delinean una industria nacional más competitiva, moderna y global.