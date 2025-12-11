Gremio agrícola denuncia “complacencia” de ministerios con políticas exteriores

En el contexto de las negociaciones entre la Coordinadora Agrícola del Paraguay(UE) y Mercado Común del Sur (Mercosur) para concretar un acuerdo comercial, el vicepresidente de la Coordinadora Agrícola del Paraguay, Rubén Sanabria, volvió a cuestionar las reglamentaciones ambientales y productivas que exige el bloque europeo.

Sostuvo que el mercado del viejo continente tiene un impacto económico reducido para el agro paraguayo y que las exigencias que condicionaría para el acuerdo con Mercosur constituyen barreras.

“Quieren poner barreras para que nosotros no penetremos en el mercado. Ahora, el mercado de ellos, para nosotros, no pasa del 5%. No es el gran mercado para nosotros. Existen otros lugares en donde podemos introducir nuestros productos en mejores condiciones. No tenemos por qué entrar sobre reglamentos de ellos, teniendo buenos productos para exportar al mundo”, dijo.

Firma de acuerdos “con desconocimiento o incentivos”

Sanabria señaló que, en el proceso de negociación, detectaron que representantes del Estado paraguayo firmaban acuerdos sin pleno conocimiento o motivados por intereses externos.

“Lo que nosotros veíamos es que enviamos representantes para estas grandes reuniones que ofrecían y salían firmando sin conocer lo que es o, tal vez, sabiendo muy bien, con incentivos. Hemos salido a enfrentar y, una vez detectada esa situación, estamos muy atentos al accionar de los representantes nuestros ante esa comunidad”, mencionó.

Acusan “complacencia” en ministerios y entes autárquicos

El gremialista también afirmó que existen instituciones públicas de nuestro país que muestran alineamiento con políticas productivas impulsadas por otros bloques, como la UE.

“Existen algunos ministerios u entes autárquicos que realmente vemos que tienen cierta complacencia hacia esta situación, lo cual nosotros no coincidimos plenamente”, indicó.

Sanabria destacó que la participación gremial permitió frenar la firma de acuerdos que consideran perjudiciales para la soberanía productiva. Aseguró que lograron el compromiso del presidente Santiago Peña de no avanzar con documentos que afecten al sector.

“Esperamos que nos acompañen nuestros representantes internacionales y decirles que es importante, ante cualquier firma, siempre consultar con los que realmente son protagonistas de la producción. Estamos abiertos, pero también los patriotas deben darnos el soporte”, agregó.

Piden buscar nuevos mercados y apuntan a China

El gremialista, igualmente, insistió en que las exigencias europeas constituyen “exigencias absurdas” y llamó a diversificar los mercados de exportación.

También apuntó al mercado chino como alternativa y acotó que actualmente los productos paraguayos llegan al gigante asiático a través de terceros países, como Brasil.