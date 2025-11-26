Lula maniobra para que el acuerdo Mercosur-UE se firme en Brasil y no en Paraguay

“Yo lo haré en Brasilia (por el acuerdo con la UE). Lo haré en Brasilia porque, posiblemente, tenemos un problema con Paraguay, que no puede participar el día 20. Posiblemente marquemos el Mercosur, fijemos la reunión del Mercosur, para comienzos de enero, y firmemos (el acuerdo con UE) el 20 de diciembre”, declaró Lula da Silva, desde Sudáfrica y durante una conferencia al término de la cumbre del G20, subrayando intención de asegurar que Brasil sea el escenario de uno de los acuerdos comerciales más relevantes a nivel global.

La presidenta de la Comisión Europea, brazo ejecutivo de la UE, Úrsula von der Leyen, fijó el día 20 de diciembre como probable fecha tope de ratificación del acuerdo de asociación por parte de los países europeos.

Con esta movida, Brasil reafirma su interés por ser protagonista en los grandes consensos regionales y mundiales y se resiste a dejar a Paraguay como escenario de la firma del acuerdo histórico cuya negociación finalizó en diciembre de 2024.

El encuentro semestral del bloque económico sudamericano estaba inicialmente previsto para principios de diciembre. El reglamento del Mercosur establece que las presidencia pro témporo se alterna cada seis meses y por orden alfabético.

Si Brasil pasa para enero la cumbre del Mercosur, el plazo fijado quebrantaría las reglas del bloque, dijeron fuentes displomáticas a ABC.

Fecha propuesta por Paraguay

El Gobierno de Peña habría propuesto como fecha el día 2 de diciembre, pero la presidencia pro témpore brasileña reiteró su intención realizarlo entre el 20 y 21 de diciembre, en coincidencia con la posible ratificación del acuerdo de asociación comercial entre el Mercosur y la Unión Europea.

La cita de los presidentes del bloque sudamericano se fijó en la ciudad de Foz do Iguaçu, la ciudad fronteriza entre Argentina, Brasil y Paraguay.

Según la organización brasileña, este sitio fue elegido atendiendo a que se trata de una fecha muy próxima a las fiestas de Fin de Año y para facilitar la llegada de los mandatarios de países fundadores: Javier Milei (Argentina), Santiago Peña (Paraguay) y Yamandú Orsi (Uruguay), según EFE.

Sin embargo, por problemas logísticos y de agenda de Paraguay para participar en la fecha prevista en vísperas de la Navidad llevaron a plantear cambios y permitir que Brasil lidere la organización del histórico evento.

La búsqueda de Brasil por erigirse como anfitrión responde a su deseo de desempeñar un rol central en la firma del tratado que lleva años de negociaciones antes de ceder la presidencia pro témpore a Paraguay.

El acuerdo Mercosur-UE podría redefinir el comercio y la integración entre Sudamérica y Europa. Abriría nuevas oportunidades económicas y fortalecería los lazos internacionales, en momentos en que la región busca mayor influencia y cooperación global.