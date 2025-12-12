Choferes notifican huelga del 16 y 17 de diciembre al Ministerio de Trabajo

Los sindicatos de choferes de colectivos notificaron ayer al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS) sobre la huelga de 48 horas que realizarán los días 16 y 17 de diciembre, en reclamo por el veto parcial de artículos del proyecto de ley de reforma del transporte público sancionado el miércoles último en el Senado.

Los sindicatos anunciaron que no dialogarán con el Viceministerio de Transporte, dirigido por Emiliano Fernández, ni con el MTESS, y que solo negociarán si el presidente Santiago Peña los convoca.

Medida de fuerza y exigencias

El presidente de la Federación de Trabajadores del Transporte (Fetrat), Gerardo Giménez, confirmó que la huelga se realizará a menos que el propio presidente de la República intervenga para modificar los artículos cuestionados.

“Nosotros ayer ya comunicamos en el Ministerio de Trabajo, y así como estuvimos hablando también en el día del Congreso de Trabajadores, sabíamos perfectamente que se iba a sancionar en el Senado. Así como están las cosas, se hace sí o sí la huelga, a no ser que el propio presidente pueda inclinar otra vez la balanza. Vamos a ver qué pasa en esta situación”, expresó Giménez.

El líder sindical aseguró que, de existir voluntad política, el presidente podría vetar los tres artículos que el gremio rechaza.

Artículos cuestionados

Los choferes se oponen a los artículos 20, 39 y 45 del proyecto de ley, que el Senado sancionó con las modificaciones que introdujo la Cámara de Diputados.

Señaló que el artículo 20 mantiene al transporte como “servicio público imprescindible”, lo que —según advirtió— habilita sanciones ante eventuales interrupciones del servicio durante huelgas.

En cuanto al artículo 39, cuestionó que regula la continuidad laboral de los choferes cuando un nuevo operador asuma las concesiones, lo que podría abrir la puerta a despidos, ya que solo podrán ser absorbidos los empleados que tengan dos años de antigüedad.

Finalmente, criticó el artículo 45, que define los componentes de operación del sistema (flota, infraestructura y servicios complementarios), al considerar que esta redacción fragmenta responsabilidades y genera incertidumbre sobre quién será el empleador directo de los trabajadores.

Giménez defendió el derecho a huelga y cuestionó la caracterización del servicio como “imprescindible”: “El servicio de transporte no es imprescindible, es esencial, y así lo garantiza la Constitución. El Convenio 87 de la OIT ratifica el derecho a huelga en Paraguay”.

Choferes no participarán de tripartitas

El gremio anunció que no participará más de reuniones tripartitas en el Ministerio de Trabajo, ni de encuentros con el Viceministerio de Transporte o legisladores, pese a que el Senado aún debe analizar las modificaciones: “El único que puede levantar la huelga es el presidente de la República. Hemos agotado todas las instancias y fuimos marginados por el Gobierno”, afirmó Giménez.

Además, los sindicatos exigieron la destitución del viceministro Emiliano Fernández, a quien responsabilizan de “mentir desde el inicio del proceso” y de no garantizar soluciones reales a los reclamos del sector.