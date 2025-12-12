Mipymes paraguayas aumentan 22% sus exportaciones

Según el informe del Viceministerio de Mipymes, a través de la Dirección General de Información e Internacionalización se constataron que hasta el décimo mes del año se registró US$ 453,2 millones en materia de exportación del rubro, un 22% más respecto al mismo periodo de 2024.

En cuanto a las operaciones de exportación fueron de 1.849, una suba del 13% frente al volumen observado el año pasado.

El viceministro de Mipymes, Gustavo Giménez señaló a ABC que la aspiración del Gobierno es darle mayor alcance a la internacionalización de las mipymes a través del comercio electrónico, de manera que puedan vender a cualquier parte del mundo.

Aumentar cantidad de empresas exportadoras

Indicó que esta estrategia ya se está experimentando con 200 microempresas este año. “La idea es aumentar el número de microemprendedores exportadores, de manera que puedan aprovechar el uso de la tecnología para ampliar sus posibilidades de mercado, tanto a nivel nacional como internacional”, añadió.

El viceministro reconoció que el desafío es grande, considerando que el sector contempla a más de 450.000 empresas. Sin embargo, se mostró confiado en que, gracias a la tecnología y al trabajo conjunto de equipos e instituciones, podrán alcanzar todas las metas trazadas.

Explicó que en el informe sobre exportaciones del sector buscan mostrar que, cuando se habla de microempresas, las personas las asocian únicamente con microempresas.

75% de las maquiladoras son mipymes

En ese sentido, destacó que cerca del 75% de las empresas maquiladoras son mipymes. A su vez, las medianas y pequeñas empresas forman parte activa del ecosistema exportador, enviando carbón, confecciones y otros productos que suelen asociarse solo al microemprendedor.

“En este caso, estos US$ 450 millones son los datos que recibimos y cerraron con la Ventanilla Única de Exportaciones (VUE) hasta octubre, con lo cual vemos que el ecosistema mipyme está avanzando y creciendo en la apertura de mercados”, afirmó.

Giménez mencionó que el sector con mayor impacto en la generación de mano de obra es el de confecciones. En ese rubro están realizando un trabajo de asistencia a las empresas, actualmente con apoyo del Gobierno de Taiwán, para impulsar exportaciones de alto valor agregado.

El impulso del rubro de confecciones

Añadió que esto no solo incluye la prenda terminada, sino también el diseño, a través de una tecnología que Taiwán está transfiriendo al Paraguay: diseño en tres dimensiones mediante una plataforma llamada B Teacher.

“Hoy estamos formando a diseñadores paraguayos que primero venden su trabajo y luego ese diseño en tres dimensiones se traslada directamente a la producción. Esto está permitiendo que el plazo entre el cierre del negocio y el inicio de la producción sea muchísimo más corto, gracias a la tecnología”, destacó.

En lo que refiere a los destinos se concentraron en cinco mercados principales; Argentina, Bolivia, Brasil, Uruguay y Estados Unidos, que absorbieron la totalidad de las operaciones y del valor registrado en el periodo analizado.

La actividad exportadora mantuvo una fuerte concentración geográfica: Central, Capital y Alto Paraná reunieron cerca del 76% de las mipymes que operaron en mercados internacionales.