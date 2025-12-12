Pensión para adultos mayores: así podés saber si estás en la nueva lista

Si bien ley de pensión universal para adultos mayores tiene como objetivo llegar a todos los mayores de 65 años, su implementación se hace de manera gradual. Actualmente, están incluidos los mayores de 71 años y el Ministerio de Desarrollo Social recordó que todos los nuevos beneficiarios pueden pasar desde hoy a una sucursal del Banco Nacional de Fomento.

La lista de beneficiarios, está disponible en este link: https://listadoam.mds.gov.py/. La búsqueda se hace por número de cédula.

La institución recuerda que los beneficiarios deben pasar personalmente antes de los 60 días, luego de ese plazo la tarjeta se bloquea por falta de movimiento.

Los que tengan dudas o inconvenientes pueden comunicarse al 0981 542 917, a través de WhatsApp.

¿Qué pasa si el adulto mayor todavía no llega a esa edad?

Muchas personas a través de las redes sociales consultan cuándo les tocará a sus adultos mayores el beneficio. En ese sentido, es importante recordar que la incorporación se hace de manera paulatina.

Cada mes, el Ministerio de Desarrollo anuncia la incorporación de nuevos beneficiarios, de acuerdo al presupuesto.

Si bien ya pueden inscribirse todos los mayores de 65 años, solo serán incluidos cuando se cuente con el presupuesto necesario para llegar a esa edad. No hay una fecha establecida de manera oficial ni un calendario fijado. ¿Entonces cómo saber cuándo llegará el día? Estando atentos a los anuncios, a las redes sociales y a los comunicados hechos a través de la prensa.

Las personas que han cumplido 65 años de edad no necesariamente serán incluidas dentro del programa de forma automática. Para ingresar al programa es necesario registrarse en el sistema de Adultos Mayores a través de la página web.

Requisitos para recibir la pensión

Tener 65 años en adelante

Ser paraguayo

Presentar una fotocopia de la cédula de identidad

Estar en situación de vulnerabilidad social

La inscripción es gratuita. No es necesario recurrir a gestores para acceder a la pensión.

Contar con antecedentes de Inforcomf , no es un impedimento para acceder al beneficio.

Si dos adultos mayores viven juntos en el mismo hogar, ambos pueden inscribirse.

¿Quiénes no pueden recibir la pensión de adultos mayores?