Criptominería: condenan por robo de energía eléctrica y ordenan el primer comiso de equipos en el país

Los condenados son Ildo Aloicio Vianna y Tony Ma Shing Guan, quienes fueron hallados responsables del hecho punible de sustracción de energía eléctrica, según lo resuelto mediante Sentencia Definitiva N.º 24. El juez Francisco Alfredo Varela dictó la condena en una audiencia preliminar realizada el jueves 11 de diciembre de 2025.

A través de un procedimiento abreviado, Vianna y Ma Shing Guan fueron condenados a dos años de pena privativa de libertad, con suspensión de la ejecución de la condena por igual período, quedando sujetos a reglas de conducta y supervisión judicial.

Como parte de la sentencia, el magistrado ordenó el comiso de 762 máquinas BITMAIN que eran utilizadas en la operación ilícita de criptominería. La medida se fundamenta en el artículo 86 del Código Penal y marca el primer antecedente judicial en el país relacionado al decomiso de equipos empleados en este tipo de actividades clandestinas vinculadas al robo de energía.

El caso se inició el 26 de julio de 2024, tras un operativo conjunto realizado en el barrio San Pedro, Guayaybí, departamento de San Pedro. La acción fue llevada a cabo por representantes del Ministerio Público, a cargo del fiscal Carlomagno Alvarenga, de la Unidad Penal N.º 1, en colaboración con la Policía Nacional y funcionarios de la Asesoría Legal y técnicos de la Gerencia Comercial de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE).

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En el allanamiento a un inmueble, propiedad de Vianna y arrendado a Ma Shing Guan, se detectó una conexión directa e ilegal a una línea de Media Tensión. En el lugar se encontró una estructura completa destinada a la criptominería, que incluía equipos informáticos distribuidos en estanterías y dos transformadores de 1.500 kVA, todos conectados de forma clandestina a la red eléctrica de la ANDE. Durante el procedimiento fue detenido Víctor Orrego, custodio del inmueble.