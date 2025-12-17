Llegan máquinas para fabricar autopartes para vehículos convencionales y eléctricos

Llegaron las primeras maquinarias para la fabricación de piezas plásticas y metálicas, instalado en el Parque Tacuru Pucu, Hernandarias, como parte del convenio de cooperación entre nuestro gobierno y el de Corea del Sur.

Según informó el Ing. Luis López, representante de la Asesoría de Movilidad Eléctrica Sostenible de Itaipú, las instalaciones comenzaron el sábado 13 de diciembre, con el montaje de tres potentes máquinas inyectoras de plástico de 120, 240 y 380 toneladas. Estas unidades serán piezas clave para la creación de componentes destinados tanto a vehículos convencionales como a modelos eléctricos.

Además de las inyectoras, el complejo cuenta con una amplia gama de herramientas de alta precisión. El inventario tecnológico incluye equipos de corte y perforación, sistemas de electroerosión, tornos convencionales y de Control Numérico Computarizado (CNC), así como centros de mecanizado y una impresora 3D, industrial.

De forma paralela al montaje, pusieron en marcha talleres de capacitación técnica, liderados por especialistas surcoreanos. Las obras en el Centro TASK avanzan y se estima su inauguración para el primer semestre de 2026.

