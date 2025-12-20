Registro electrónico de acciones se extiende a empresas que no cotizan en bolsa

Por vez primera en el país, una empresa cuyas acciones no se negocian en la bolsa concretó la desmaterialización de sus títulos y los registró de forma electrónica bajo custodia de la Caja de Valores del Paraguay (CAVAPY).

Se trata de Investor Casa de Bolsa, que se convirtió en la primera sociedad no listada en realizar este procedimiento. La novedad se dio en el marco del proceso de segregación de funciones entre la Bolsa de Valores de Asunción (BVA) y la CAVAPY.

Hasta ahora, la custodia de acciones desmaterializadas estaba limitada a empresas habilitadas para cotizar en el mercado bursátil.

Con este cambio, también las sociedades anónimas cerradas pueden optar por registrar sus acciones en formato electrónico mediante el sistema de anotación en cuenta administrado por la Caja de Valores. De este modo, los títulos dejan de existir en formato físico y pasan a ser custodiados y registrados de forma centralizada.

Beneficios operativos

Álvaro Acosta, presidente de Investor, explicó que la eliminación del soporte físico reduce riesgos asociados a la tenencia de acciones, como extravíos o falsificaciones, y permite contar con un registro más preciso de los propietarios.

“La Caja de Valores se encarga de la custodia y del registro de quiénes son los verdaderos accionistas”, señaló.

Desde el punto de vista institucional, la centralización de la información accionaria también simplifica las tareas de control de organismos como la Superintendencia de Valores, la Abogacía del Tesoro y la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), al concentrar datos actualizados en una única entidad.

El procedimiento requiere, como paso previo, la adecuación del estatuto social aprobado en asamblea. Cumplido ese requisito, la inscripción de las acciones en formato electrónico se concreta en un plazo aproximado de una semana.

En el ámbito del mercado de capitales consideran que este esquema podría comenzar a replicarse en otras empresas a partir de 2026.

